Samanyolu Haber /Gündem / Akşener, Yavaş'tan bu cevabı beklemiyordu! /08 Eylül 2023 13:44

Akşener, Yavaş'tan bu cevabı beklemiyordu!

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçtiğimiz gün yaptığı açıklamaları sordu.

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Geçtiğimiz gün Fatih Altaylı'nın yayınına katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı'nda olmayacaklarını ve yerel seçimde kendi adaylarını çıkaracaklarını açıklamıştı. Akşener'in açıklamaları sonrası gözler İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerine çevrilmişti.

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in İstanbul ve Ankara dahil olmak üzere 81 ilde aday çıkaracaklarına ilişkin açıklamasını sordu.

Yavaş, “Dört milyon seçmenimiz var, hepsinin oyuna talibiz, o kadar. Başka bir şey söylemek, yorum yapmak istemiyorum. Önümüzdeki günlerde gerekirse açıklama yaparız. Çünkü adaylığımız henüz kesinleşmiş değil. Biliyorsunuz, CHP Parti Meclisi karar veriyor. Biz ‘Adayız’ diye çalışmalarımıza başladık” dedi.

İddialı olduğunu ifade eden Yavaş, “Dört buçuk yıldır çalışıyorum. Ankara halkı bu konuda bize onay veriyorsa devam ederiz, vermiyorsa…(Gülüyor) Elle gelen düğün bayram derler ya, bizimki de o. Ama her halükarda iddialıyız” ifadelerini kullandı. CHP’nin bugün yarın adaylığını açıklamasını beklediğini belirten Yavaş, “Henüz sayın genel başkanla yan yana gelebildiğimiz bir etkinlik olmadı. Açıklar diye düşünüyorum” dedi.

Akşener’in açıklamaları hakkında “yorum yapmayacağını belirten Yavaş, “Kendime güveniyorum. Çok farklı bir belediyecilik ortaya koyduk. Geçen gün memnuniyet anketi yayınlandı. Ankara'da memnuniyet yüzde 68. Yüzde 26.8 memnun olmayan var. Bu, yaptığımız çalışmaların halk üzerindeki etkisini gösteriyor” diye konuştu.

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