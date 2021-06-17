Kamalak da Asiltürk'e karşı çıktı: Tek söz söyleme yetkisi olan Temel Bey'dir

KRT TV'ye konuşan Kamalak, ''Eğer Saadet Partisi Cumhur ittifakına katılırsa bu ülke bakımından vahim sonuçlar doğurur. Ülkeye iki keskin tahta bölünür. Müslümanlar ve gavurlar kampı olarak anılır. Bu, ülke için felaket olur'' dedi.







Daha sonra Twitter’dan açıklama yapan eski Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak, “Oğuzhan Bey’in Siyasi Partiler Kanunu’na göre partiyi olağanüstü kongreye götürme yetkisi olmadığı gibi gücü de yoktur. Türkiye’de Siyasi Partiler Kanunu’na göre her partinin bir tek genel başkanı olur. Genel başkan da bellidir. Tek söz söyleme yetkisi olan da Temel beydir” ifadelerini kullandı.





Ocak ayında sürpriz bir buluşmayla Tayyip Erdoğan'la görüşen SP Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Genel Başkan Prof. Dr. Temel Karamollaoğlu ve yönetimini devirmek üzere, "büyük kongrenin toplanmasını" da içeren 53 maddelik bir açıklamayla harekete geçmişti.





Oğuzhan Asiltürk, sosyal medya hesabı üzerinden "Güçlü bir Saadet Partisi teşkilâtı oluşturmak ve gençleri, Millî Görüşe kazandırmak için, benim gözetimimde, geniş istişarelerle bir liste hazırlanacak ve kongre başkanlığına sunulacak" ifadelerini kullanmış, Asiltürk ayrıca, "İnşallah, önümüzdeki kongrede alacağımız kararlarla, Saadet Partimiz, kuruluşundaki değerleri savunur hâle gelir" diyerek partide yeni yönetim hedefini açıklamıştı.





Asiltürk'ün açıklamaları sonrası Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bir açıklama yapmış ve Asiltürk'e tepki göstermişti.



