Samanyolu Haber /Gündem / Kamalak da Asiltürk'e karşı çıktı: Tek söz söyleme yetkisi olan Temel Bey'dir /17 Haziran 2021 11:32

Kamalak da Asiltürk'e karşı çıktı: Tek söz söyleme yetkisi olan Temel Bey'dir

Saadet Partisi'nde devam eden Oğuzhan Asiltürk- Temel Karamollaoğlu gerilimine partinin eski genel başkanı Mustafa Kamalak da katıldı. Kamalak, Saadet Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılma durumunu "vahim sonuçlar doğurur" şeklinde değerlendirdi.

SHABER3.COM

KRT TV'ye konuşan Kamalak, ''Eğer Saadet Partisi Cumhur ittifakına katılırsa bu ülke bakımından vahim sonuçlar doğurur. Ülkeye iki keskin tahta bölünür. Müslümanlar ve gavurlar kampı olarak anılır. Bu, ülke için felaket olur'' dedi.

Daha sonra Twitter’dan açıklama yapan eski Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak, “Oğuzhan Bey’in Siyasi Partiler Kanunu’na göre partiyi olağanüstü kongreye götürme yetkisi olmadığı gibi gücü de yoktur. Türkiye’de Siyasi Partiler Kanunu’na göre her partinin bir tek genel başkanı olur. Genel başkan da bellidir. Tek söz söyleme yetkisi olan da Temel beydir” ifadelerini kullandı.

Ocak ayında sürpriz bir buluşmayla Tayyip Erdoğan'la görüşen SP Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Genel Başkan Prof. Dr. Temel Karamollaoğlu ve yönetimini devirmek üzere, "büyük kongrenin toplanmasını" da içeren 53 maddelik bir açıklamayla harekete geçmişti.

Oğuzhan Asiltürk, sosyal medya hesabı üzerinden "Güçlü bir Saadet Partisi teşkilâtı oluşturmak ve gençleri, Millî Görüşe kazandırmak için, benim gözetimimde, geniş istişarelerle bir liste hazırlanacak ve kongre başkanlığına sunulacak" ifadelerini kullanmış, Asiltürk ayrıca, "İnşallah, önümüzdeki kongrede alacağımız kararlarla, Saadet Partimiz, kuruluşundaki değerleri savunur hâle gelir" diyerek partide yeni yönetim hedefini açıklamıştı.

Asiltürk'ün açıklamaları sonrası Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bir açıklama yapmış ve Asiltürk'e tepki göstermişti.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kamalak da Asiltürk'e karşı çıktı: Tek söz söyleme... Sonraki Haber >>

İşte Bugünün önemli gelişmeleri

İşte Bugünün önemli gelişmeleri

Kanser hastası Ayşe Özdoğan: Çaresiz durumdayım

Kanser hastası Ayşe Özdoğan: Çaresiz durumdayım

Özışık'tan görülmemiş pişkinlik: Veyis Ateş hakkındaki iddiaları cevapla ya da mesleği bırak!

Özışık'tan görülmemiş pişkinlik: Veyis Ateş hakkındaki iddiaları cevapla ya da mesleği bırak!

Aliyev ve Erdoğan arasında müteahhit diyaloğu: Her yerde varlar

Aliyev ve Erdoğan arasında müteahhit diyaloğu: Her yerde varlar

EURO 2020'de ilginç paraşütlü protesto

EURO 2020'de ilginç paraşütlü protesto

İşte Bugünün önemli gelişmeleri

İşte Bugünün önemli gelişmeleri

NATO'dan önce NATO'dan sonra!

NATO'dan önce NATO'dan sonra!

"75 yaşındaki kadının parasını alacağım diye terörist yaptılar"

KHK’lar dünya tarihinin en büyük hukuk katliamadır

KHK’lar dünya tarihinin en büyük hukuk katliamadır

Yasa dışı kaçırmanın failleri Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanacak

Yasa dışı kaçırmanın failleri Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanacak
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:27:50