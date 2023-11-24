Samanyolu Haber /Gündem / Kamu bankasından çeteye yatırım: Vakıfbank’tan Kaplan’a 600 milyonluk kredi /24 Kasım 2023 01:56

Kamu bankasından çeteye yatırım: Vakıfbank’tan Kaplan’a 600 milyonluk kredi

Kamuoyunda Süleyman Soylu'ya yakın çete lideri olarak tanınan Ayhan Bora Kaplan'a ait şirketlere, 'kredi verilemez' notuna rağmen kamu bankası Vakıfbank'tan 600 milyonluk teminatsız kredi verildiği ortaya çıktı.

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Bold Medya'da yer alan habere göre emniyet mensupları ve siyasilerle ilişkileri çok konuşulan ‘Kaplanlar’ çetesi lideri Ayhan Bora Kaplan’ın kamu bankalarından aldığı milyonluk kredi gündemde.

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, kamu bankası Vakıfbank ile skandal bir iddiayı gündeme getirdi.

Çömez, kamu bankasının Ayhan Bora Kaplan’a ait şirketlere “Kredi verilemez” notuna rağmen 600 milyon liralık kredi verdiğini iddia etti.

Çömez’in iddiasına göre Ayhan Bora Kaplan’a verilen kredi teminatsız olarak verildi. Çömez ayrıca Kaplan’a ait şirketlerin kredi değerlendirme notlarının yetersiz olmasına rağmen söz konusu kredinin verildiğini savundu.

Daha önce gündeme taşıdığı Halkbank’a dair sorularına Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevap vermediğini belirten Çömez, bu kez Vakıfbank hakkında Şimşek’e sorular yöneltti.

İYİ Partili Turhan Çömez’in Hazine ve Maliye Bakanı Turhan Çömez’e yönelttiği sorular şu şekilde:

Ayhan Bora Kaplan’ın sahip olduğu şirketlere Vakıfbank’tan 600 milyon TL kredi verildi mi?
Bu kredi yine her zaman olduğu gibi teminatsız mı verildi? Hiçbir karşılık gösterilmeden mi verildi?

Bu şirketlerin kredi değerlendirme notlarının C3 veya c4 olduğu bilgisi doğru mu? Bu kredi notları ile hiçbir şirkete kredi verilemeyeceği gerçeğine rağmen mi bu krediler verildi?

Halkbank’ın Çukur Ambar Şubesi’nden Ayhan Bora Kaplan’ın muhasebecisine, yani Halkbank’ta kredileri koordine eden kişinin kardeşine karşılıksız krediler verildi mi?

Bu paralar Dubai’ye aktarıldı mı? Dubai’de şirketler kuruldu mu?
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