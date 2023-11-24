Samanyolu Haber /Gündem / Ankara’da ele geçirildi! Değeri yaklaşık 25 milyon TL /24 Kasım 2023 01:45

Ankara’da ele geçirildi! Değeri yaklaşık 25 milyon TL

Ankara'da düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 25 milyon lirayı bulan 122 bin 752 parça sahte tıbbi malzemeye el konuldu. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle ilçesinde “merdiven altı” olarak tabir edilen alanlarda yasa dışı tıbbi malzeme temin edildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Alınan yasal izinlerle belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 120 bin adet kompozit diş,1000 diş arası dolgu malzemesi, 1000 diş dolgu aparatı, 250 yumuşak damar akriliği, 200 diş pastası, 150 soğuk tamir kiti, 150 diş dolgu malzemesi, 2 kilogram metal diş dolgu malzemesi olmak üzere toplam 122 bin 752 parça sahte tıbbi malzemeye el koydu.

Yakalanan malzemenin piyasa değerinin yaklaşık 25 milyon lirayı bulduğu, olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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