Samanyolu Haber /Gündem / Kamyonun çarptığı halk otobüsü devrildi: 11 yaralı /06 Ocak 2024 20:19

Kamyonun çarptığı halk otobüsü devrildi: 11 yaralı

Eskişehir'de halk otobüsü ve kamyonun çarpıştığı trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

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Eskişehir'de, maden ocağından çıkan kamyon, yol ayrımında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsüne çarptı. Kontrolden çıkan otobüs devrilirken, sürücü ile 10 yolcu yaralandı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, kaza Odunpazarı ilçesine bağlı İmişehir Mahallesi’nde meydana geldi. Maden ocağından çıkan Selçuk Y. idaresindeki kamyon, yol ayrımına gelen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Uğur S. yönetimindeki halk otobüsüne çarptı.

Savrulan otobüs devrilerek yan yattı. Kazada otobüs sürücüsü Uğur S. ile araçta bulunan 10 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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