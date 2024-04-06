Samanyolu Haber /Gündem / Kan donduran olayın altından vahşet çıktı: Bir aileyi diri diri yaktı /06 Nisan 2024 17:27

Kan donduran olayın altından vahşet çıktı: Bir aileyi diri diri yaktı

Mersin'de Nurgül Kaya ve oğlu Emrullah Kaya'nın evlerinde, eş Neşet Kaya'nın ise 5 kilometre uzaklıktaki otomobilde yanarak ölmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada kan donduran gerçekler ortaya çıktı...

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Mersin'de in Erdemli ilçesinde yanan ev ile 5 kilometre mesafedeki otomobilde cesetleri bulunan Nurgül (40) ve Neşet Kaya (42) çifti ile oğulları Emrullah Kaya’nın (11) öldürüldüğü ortaya çıktı.

Olay, dün saat 05.30 sıralarında, ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki İlemin Mahallesi’nde meydana geldi.

Çiftçi Neşet Kaya'ya ait evden çıkan alevleri fark eden komşuları, durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Alevleri söndüren ekipler, yatak odasında Kaya'nın eşi Nurgül Kaya ile oğlu Emrullah Kaya'nın yanmış cesetlerini buldu.

Yaklaşık yarım saat sonra ise itfaiyeye, yanan eve 5 kilometre uzaklıkta, İlemin-Erdemli kara yolunda otomobil yangını ihbarı yapıldı.

Bunun üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobildeki yangın da kısa sürede söndürüldü.

Yapılan incelemede, direksiyon başındaki sürücü Neşet Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaya çifti ile oğullarının cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsi işlemleri tamamlanan 3 kişi, yakınları tarafından alınarak, İlemen Mahallesi Mezarlığında yan yana defnedildi.

CİNAYET ÇIKTI, ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında aynı mahallede yaşayan H.E. gözaltına alındı.

Şüphelinin, girdiği evde anne ile oğlunu eterle bayılttıktan sonra Nurgül Kaya'nın parmağındaki altın yüzüğü çalıp, evi ateşe verdiği belirlendi.

H.E.’nin Neşet Kaya'yı ise bıçakladıktan sonra otomobili yaktığı ortaya çıktı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan H.E., adliyeye sevk edildi. Öte yandan H.E.'nin altın yüzüğü kuyumcuda bozdurduğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Öte yandan, Nurgül Kaya ve oğlu Emrullah Kaya Neşet Kaya'nın cenazeleri, yan yana toprağa verildi.
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