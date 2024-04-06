Samanyolu Haber /Gündem / Meteoroloji'den İstanbul'a bayram uyarısı /06 Nisan 2024 18:28

Meteoroloji'den İstanbul'a bayram uyarısı

Meteoroloji, yarın Marmara'da sağanak beklendiğini, hafta başından itibaren bölge genelinde parçalı bulutlu bir haftanın hakim olacağını öngördü.

SHABER3.COM

İstanbul'da, Ramazan Bayramı tatili boyunca havanın genellikle parçalı bulutlu, yarın ise çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, yarın serin ve yağışlı havanın etkisi altına girecek Marmara Bölgesi'nde hafta başından itibaren parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.

YARIN SAĞANAK VAR

Hava sıcaklıklarının, hafta boyunca mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova çevrelerinin yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi öngörülüyor.

Bölge genelinin 8 Nisan Pazartesi günü parçalı bulutlu olacağı, Trakya, İstanbul ve Yalova çevrelerinde rüzgarın zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Arife günü ile Ramazan Bayramı'nın birinci günü bölge genelinin parçalı bulutlu, bayramın ikinci ve üçüncü günü ise parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA SICAKLIKLAR KAÇ DERECE OLACAK?

İstanbul'da, bayram tatili süresince genellikle parçalı bulutlu, pazar günü ise çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı hava öngörülüyor.

Mega kent için en düşük ve en yüksek sıcaklıkların pazar 11 ila 17, pazartesi 10 ila 19, salı 9 ila 20, çarşamba 10 ila 21, perşembe 10 ila 22, cuma 11 ila 24 derece olması bekleniyor.
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