Samanyolu Haber /Dünya / Havalimanında panik: İki uçak çarpıştı /06 Nisan 2024 18:32

Havalimanında panik: İki uçak çarpıştı

Londra’da bulunan Heathrow Havalimanı’nda iki uçak pistte bulundukları sırada çarpıştı.

SHABER3.COM

İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan 6 havalimanından birisi olan Heathrow’da iki uçak yerde bulundukları sırada çarpıştı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Virgin Atlantic 787 uçağı, terminalde British Airways Airbus A350’ye çarptı. İki uçakta da hafif hasar oluştuğu kaydedildi.

Virgin Atlantic konu hakkında şu açıklamayı yaptı:

“Boş uçaklarımızdan birinin kanat ucunun, Londra Heathrow Terminal 3'te geri çekilirken başka bir uçakla temas ettiğinin farkındayız. Müşterilerimiz ve mürettebatımızın güvenliği her zaman en büyük önceliğimizdir. Bu süre zarfında Virgin Atlantic uçağında hiçbir müşterinin bulunmadığını doğrulayabiliriz. Tam ve kapsamlı bir inceleme başlattık. Mühendislik ekiplerimiz, şimdilik hizmet dışı bırakılan uçağın bakım kontrollerini gerçekleştiriyor.”

Şirket, uçağın uçuşunu yeni tamamladığını ve çarpışma meydana geldiğinde uçağın havaalanının başka bir yerine çekildiğini belirtti.

Havalimanı genelinde uçuş programlarında herhangi bir aksama olmadığı ifade edildi. Ancak British Airways uçağının uçuşu yaklaşık 4 saat ertelendi.

Heathrow Havalimanı’ndan bir sözcü yaşanan olayda herhangi bir yaralanma bildirilmediğini kaydetti.
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