Kayıp olarak aranan oyuncu ölü bulundu

ABD’de yayımlanan '1923' isimli drama dizisinin oyuncularından Cole Brings Plenty, Kansas’ta ormanlık bir alanda ölü olarak bulundu.



Plenty için menajeri ile yapacağı bir görüşmeye gitmemesinin ardından ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılmıştı.



Kansas’taki Johnson County bölgesinin polisi, Plenty’nin ölüm haberini sosyal medyada paylaştığı bir açıklamayla duyurdu. Polis, ormanlık alanda cesedi bulunan oyuncunun ölümü hakkında soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.



27 yaşındaki oyuncunun kaybolmadan önce aile içi şiddet olayı soruşturmasında şüphelilerinden biri olduğu öğrenildi.



Aktör Moses Brings Plenty de Instagram'da yaptığı paylaşımda yeğeninin ölümünü doğruladı.



Paylaşımda oyuncunun babası Joe Brings Plenty’nin şu ifadeleri yer aldı:



"Oğlum Cole'un bulunduğunu ve artık aramızda olmadığını teyit etmekten büyük üzüntü duyuyorum. Cole için ettiğiniz dualar ve için herkese en kalbi şükranlarımızı sunuyoruz.Bu inanılmaz derecede zor dönemde, acımızı yaşarken mahremiyet istiyoruz."