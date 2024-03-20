Samanyolu Haber /Dünya / Kanada: İsrail’e silah satışına son vereceğiz /20 Mart 2024 01:55

Kanada: İsrail’e silah satışına son vereceğiz

Kanada, İsrail'e silah satışına son vereceklerini bildirdi. İsrail, karara sert tepki göstererek "Tarih, Kanada'nın mevcut eylemlerini sert bir şekilde yargılayacaktır" açıklaması yaptı.

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Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Kanada hükümetinin gelecekte İsrail'e silah satışını durduracağını bildirdi.

Toronto Star gazetesine konuşan Joly, Avam Kamarası tarafından Filistin hakkında kabul edilen önergenin, bağlayıcı olmamasına rağmen Kanada hükümetinin bundan sonra "İsrail'e silah ihracatını durduracağını" söyledi.

Askeri mal ve teknoloji ihracatına yönelik izinleri onaylama ve reddetme yetkisi bulunan Bakan Joly, yapılan bu değişikliğin "sembolik kalmayacağını", önemli olduğunu vurguladı.

Üzerinde düzeltmeler yapılan önergede, "Filistin Devleti'nin tanınması" şeklindeki ifade "Filistin Devleti'nin kurulmasının desteklenmesi", İsrail'e yönelik silah satışlarıyla ilgili bölümde yer alan "askıya alma" ifadesi ise "durdurma veya yasaklama" şeklinde değiştirildi.

Önergedeki değişiklikler, Kanada Avam Kamarasında 117'ye karşı 204 oyla kabul edildi. Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun da önerge değişikliği lehine oy kullandığı bildirildi.

Yeni Demokrasi Partisi (NDP) lideri Jagmeet Singh de gazetecilere yaptığı açıklamada, "İstediğimiz temel değişiklikler İsrail'e silah satışının sona ermesini sağlamaktı. Bu Kanada'nın daha önce söylediği bir şey değil. Bu önerge artık meclisin iradesi olacak ve hükümet silahların satışının sona erdirilmesi yönünde oy kullanacak" ifadelerine yer verdi.

Dışişleri Bakanı Joly, İsrail'e askeri malzeme ve teknoloji ihracatına ilişkin ihracat izinlerini 8 Ocak itibarıyla geçici olarak askıya almıştı.

İSRAİL'DEN TEPKİ GELDİ

İsrail Dışişleri Bakanı  Israel Katz karardan dolayı Kanada'ya tepki gösterdi.

"Kanada hükümetinin, yaşlılar, kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere masum İsraillilere ve insanlığa karşı korkunç suçlar işleyen Hamas katilleri karşısında İsrail'in meşru müdafaa hakkını baltalayan bu adımı atmasından dolayı üzgünüm" dedi.

Katz, "Tarih, Kanada'nın mevcut eylemlerini sert bir şekilde yargılayacaktır" ifadelerini kullandı.
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