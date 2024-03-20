Samanyolu Haber /Dünya / Dağlık karabağ'da gerilim yeniden yükseliyor /20 Mart 2024 08:49

Dağlık karabağ'da gerilim yeniden yükseliyor

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ konusunda Azerbaycan ile tekrar savaşın gündeme gelebileceği uyarısında bulundu.

SHABER3.COM

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bazı stratejik topraklarının iadesi konusunda Bakü ile uzlaşılamaması halinde savaşın gündeme gelebileceğini söyledi.

Paşinyan, Ermenistan'ın 1990'ların başından bu yana kontrol ettiği bazı stratejik Azerbaycan topraklarının iadesi konusunda Bakü ile uzlaşılamaması halinde bu seçeneğin olabileceği sinyani verdi.

Paşinyan, Ermenistan'ın kuzeyindeki Tavuş bölgesinde, Erivan'ın 1990 başlarından bu yana kontrol ettiği bazı terk edilmiş Azeri köylerine yakın sınır bölgelerinin sakinleriyle bir toplantı yaptı.

TASS'ın aktardığına göre Paşinyan, toplantıda, "Artık buradan ayrılabiliriz, gidip (Azerbaycan'a) hayır, hiçbir şey yapmayacağız diyelim. Bu, hafta sonunda bir savaşın başlayacağı anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Paşinyan son haftalarda, Gürcistan sınırına giden ana yolu kontrol ettikleri için bazı köyleri Azerbaycan'a iade etmek istediğinin sinyallerini verdi.

Bakü, topraklarının iadesinin, Dağlık Karabağ'daki otuz yıllık çatışmayı sona erdirecek bir barış anlaşması için gerekli bir ön koşul olduğunu söylüyor.

İki ülke yönetimi, geçtiğimiz eylül ayında Azerbaycan'ın geri aldığı Dağlık Karabağ ile ilgili resmi barış anlaşması imzalamak istiyor; ancak görüşmeler 1000 kmlik sınırının belirlenmesi gibi konularda tıkandı.
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