Samanyolu Haber /Dünya / Çeteler başkentteki lüks mahallelere saldırdı: Onlarca ölü var /20 Mart 2024 08:57

Çeteler başkentteki lüks mahallelere saldırdı: Onlarca ölü var

Haiti'nin başkenti Port-au-Price'de iki zengin mahalleye silahlı çetelerin saldırması sonucu onlarca kişi hayatını kaybetti.

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Haiti'de çete şiddeti yayılıyor. Silahlı kişilerin başkent Port-au-Price'de lüks mahallelere saldırması sonucu onlarca kişi öldü. Gece sokağa çıkma yasağı 20 Mart'a kadar uzatıldı.


Silahlı kişiler gün doğmadan önce Laboule ve Thomassin'deki evleri yağmalayarak mahalle sakinlerini kaçmaya zorlarken, bazıları radyo istasyonlarını arayarak polis çağırdı.

Port-au-Price şubat ayının sonundan bu yana çete şiddetine maruz kalıyor.

Haber ajansı AP'den bir fotoğrafçı, Laboule ve Thomassin'in hemen altında yer alan ve şiddet olaylarından büyük ölçüde etkilenmemiş olan Petionville sokaklarında en az 12 cesedi belgeledi.

Kurbanların etrafında diğerleriyle birlikte toplanan Haitili bir kişi "İstismar! Bu istismar! Haiti halkı! Uyanın!" diye tepkisini dile getirdi.

Bir ambulans tamamı erkek olan cesetleri morga taşıdı.

Belediye başkanının ofisinde çalışan Douce Titi, "Bu sabah uyandığımızda Petionville'deki topluluğumuzda sokakta cesetler bulduk. Bizimki öyle bir topluluk değil. Çocuklar okula gitmeye başlamadan ve satıcılar gelmeye başlamadan önce bu cesetleri kaldırmak için çalışmaya başlayacağız." dedi.

Son saldırılar, Başbakan Ariel Henry'nin geçici bir başkanlık konseyi oluşturulduktan sonra istifa edeceğini açıklamasına rağmen çete şiddetinin devam edeceğine dair endişeleri arttırdı.

Çeteler uzun zamandır Henry'ye karşı çıkıyor ve onun halk tarafından seçilmediğini söyleyerek yoksulluğu derinleştirmekle suçluyor.

Çeteleri eleştirenler, onları kendileri ya da kimliği belirsiz Haitili politikacılar için iktidarı ele geçirmeye çalışmakla suçluyor.
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