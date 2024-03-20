Teksas polisine 'göçmenleri tutuklama' yetkisi geldi ama...

Yasa, benzerleriyle kıyaslandığında ülkedeki en sert yasalardan biri olarak nitelendiriliyordu.



Karar, Anayasa Mahkemesi’nin SB 4 olarak bilinen yasaya izin vermesinden birkaç saat sonra geldi.



Söz konusu tartışmalı yasa eyaletteki yetkililere yasadışı şekilde giriş yapanları tutuklama ve soruşturma yetkisi veriyordu.



Meksika yeni yasa uyarınca sını dışı edilecek herhangi birini kabul etmeyi reddedeceğini açıklamıştı.



Biden yönetimi de SB 4’e karşı çıkmış ve bunun anayasal olmadığnı belirtmişti.



ABD Anayasa Mahkemesi ise Teksas eyaletinde güvenlik yetkililerinin Meksika sınırını yasadışı olarak geçtiğinden şüphelenilen kişilerin tutuklanmasına imkan veren yasayı engellemeyi reddetmişti.



Demokrat Biden yönetimi, alt mahkemeler hükümetin itirazını değerlendirirken, Anayasa Mahkemesi’nden Cumhuriyetçi Teksas eyaletinde yasanın yürürlüğe girmesine imkan veren emri askıya almasını talep etmişti.



Biden yönetimi yaptığı başvuruda sözkonusu yasanın, federal hükümetin göçü düzenleme yetkisine müdahale ederek Anayasa’yı ve federal yasaları ihlal ettiğini savundu.



Anayasa Mahkemesi ise yasaya itiraz değerlendirilirken yürütmenin durdurulup durdurulmamasına ilişkin hızla karar verilmesi için dosyayı temyiz mahkemesine göndermişti.



6 muhafazakar ve 3 liberal yargıçtan oluşan Anayasa Mahkemesi’nin liberal üyeleriyse muhafazakar üyelerin görüşüne katılmamıştı.



Yasa ne öngörüyor?



Cumhuriyetçi Teksas Valisi Greg Abbott, SB 4 olarak bilinen yasa tasarısını geçtiğimiz Aralık ayında imzalamış ve eyalette görevli güvenlik güçlerine ABD’ye yasadışı olarak girdiğinden şüphelenilen kişilerin tutuklanması yetkisi vermişti.



Teksas’a yasadışı olarak girilmesini eyalet genelinde suç sayan yasa, bu kişilere 180 gün ila 20 yıl hapis cezası verilmesini öngörüyordu.



Yasa kapsamında Teksas’ta yargıçların bu göçmenlerin Meksika’ya dönmesi yönünde karar almasını ve bu karara uymayanların 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması yer alıyordu.



Teksas Valisi 18 Aralık’ta düzenlediği basın toplantısında, Demokrat Başkan Biden’ın ülkeye yasadışı girişi suç sayan federal yasaları uygulamadığını, Teksas’ın başının çaresine bakmak zorunda kaldığını ve bu nedenle böyle bir yasaya ihtiyaç olduğunu söylemişti.