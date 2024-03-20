İngiltere Prensi William, eşi Kate ile ilgili ne dedi?

William: Eşimin alanına giriyoruz, burada oturmalıydı

Prens William, salı günü (19 Mart) "evsizlikle mücadele" planına yapılan yeni yatırımları açıklamak üzere İngiltere'nin kuzeyindeki Sheffield kentini ziyaret etti.

İngiltere'de Prens William, eşi Kate'in iki ay önce geçirdiği ameliyatın ardından çekilen ve gayet sağlıklı göründüğü ilk amatör görüntülerin ortaya çıkmasından bir gün sonra, ülkenin kuzeyine gerçekleştirdiği bir ziyarette yaptığı konuşmada şakayla, "eşinin yanında oturması gerektiğini" söyledi.Prenses Kate (42), ocak ayında kanserli olmayan ancak detayı açıklanmayan bir rahatsızlıktan ötürü karın ameliyatı geçirmişti.Yapılan açıklamada 17 Nisan'a kadar resmi görevlerine dönmeyeceği belirtilmişti.Ancak bu süre boyunca sosyal medyada spekülasyon, söylenti ve komplo teorilerinin odağı haline gelmiş, dünya çapında manşetlerden hiç düşmemişti.Öte yandan Kate, İngiltere'de 10 Mart'ta kutlanan anneler günü için Kensington Sarayı'nın sosyal medya hesaplarından bir fotoğraf paylaşmıştı.Sosyal medya kullanıcıları Prenses ve çocuklarının yer aldığı fotoğrafın üzerinde oynandığını belirterek fotoğrafın gerçek olmadığını iddia etmişti.The Sun gazetesi, bugün Galler Prensesi'nin Windsor kentindeki çiftlik ürünleri satılan bir markette çekilmiş görüntülerini yayımladı.Cumartesi günü çekildiği belirtilen videoda gülümseyen Prenses, tahtın varisi kocası William ile birlikte Windsor'da evlerinin yakınındaki bir çiftlik dükkanında gülümseyerek yürürken ve alışveriş poşetleri taşırken görülüyor.Amatör bir kamera tarafından çekilen video, Kate'in Noel'den gününden bu yana çekilen ilk görüntüsü oldu.Kensington Sarayı videonun gerçekliğini reddetmedi ancak kraliyet ailesinin 'özel zamanı' olarak değerlendirilen söz konusu görüntüyle ilgili yorum yapmadı.Bu defa çok sayıda sosyal medya kullanıcısı görüntüdeki kişinin Prenses Kate olmadığını iddia eden paylaşımlar yaptı.Vanity Fair dergisi kraliyet yazarı Katie Nicholl, "Kate'in elinde bir alışveriş çantasıyla hızlı bir şekilde yürüdüğü bu video, eğer bu acımasız ve temelsiz spekülasyonlara bir son vermiyorsa, o zaman ne yapabilir ki?" diye sosyal medya kullanıcılarına tepki gösterdi.Hayli rahat görünen William, yerel toplum toplantısına katıldı. Personel ve gönüllülerle gülüp şakalaştı.Sonrasında ise eşinin önemli projelerinden biri olarak görülen "evsizlik ve erken çocukluk dönemi" ile ilgili sohbet sırasında Kate'e göndermede bulundu.Prens William, Millennium Galerisi'nde devam eden sohbet sırasında yanındaki sandalyeyi göstererek "Eşimin alanına giriyoruz... Bunu duymak için burada oturması gerekiyor." diye şaka yaptı. Bu sırada salonda gülüşmeler yaşandı.Konuşması boyunca eşiyle ilgili bitmek bilmeyen spekülasyonlara hiç değinmedi ve geziyi takip eden kraliyet muhabirlerine göre hayli rahattı.Bu arada Kate'in hastalığı Kral Charles'ın da bir kanser türü için tedavi gördüğü aynı dönemde ortaya çıktı.Kral Charles, bu süre zarfında kamuya açık etkinliklerini ertelemek zorunda kaldı.Ancak Kraliyet ailesiyle ilgili dedikodular öylesine alevlendi ki, Ukrayna ve Moskova'daki İngiliz Büyükelçilikleri sosyal medya hesaplarından Kral Charles'ın öldüğüne dair çıkan haberlerin sahte olduğunu duyurmak zorunda kaldı.Tedavi sürecinde resmi devlet görevlerini yerine getirmeye devam eden Charles ise, daha görünür bir profil çizmeye çalıştı. Salı günü Buckingham Sarayı'nda Kore Savaşı gazileriyle bir araya geldi.