Eski bakan İsveç'te gözaltına alındı

Eski Irak Savunma Bakanı Najah Hassan el-Shammari, sosyal yardım dolandırıcılığı suçlamasıyla arandığı İsveç'te havalimanında gözaltına alındı. Iraklı Eski Bakan Shammari, ifade vermeyi kabul ettikten sonra serbest bırakıldı.



Irak'ta 2019 yılında savunma bakanlığına getirilen Shammari, İsveç vatandaşı olduğunun ortaya çıkmasının ardından 2020 yılında istifa etmişti.



Shammari, salı günü gittiği İsveç'in başkenti Stockholm'deki Arlanda Havalimanı'nda gözaltına alındı. 'Yalan beyanla sosyal yardım aldığı' suçlamasıyla soruşturulan Iraklı siyasi, savcıyla görüştükten sonra serbest bırakıldı.



Dosyaya bakan savcı Jens Nilsso, avukatla şüphelinin ertesi gün sorguya gelmesi konusunda anlaşmaya vardığını söyledi. İsveçli savcı, bu nedenle Shammari'nin gözaltında tutulmasına gerek kalmadığını kaydetti.



Shammari'nin, Irak'ta ikamet etmesine ve bakanlık maaşı almasına rağmen 2019'da İsveç'ten sosyal yardım aldığı belirlenmiş ve hakkında soruşturma açılmıştı.