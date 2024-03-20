Bir partinin adayı çekilerek Lütfü Savaş'a destek verecek

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylarından birinin yarıştan çekileceğine dair bir duyuru yayımladı. Açıklamada, çekilecek adayın Lütfü Savaş'a destek vereceği bildirildi.



BirGün'de yer alan habere göre Hatay Büyükşehir Belediye'sinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"ÖNEMLİ DUYURU



Değerli Basın Mensupları,



Bir siyasi partinin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı adaylıktan çekilerek, HBB Başkanımız Sayın Lütfü Savaş'a destek açıklamasında bulunacaktır.



Sayın HBB Başkanı Lütfü Savaş, konu ile ilgili olarak 20 Mart Çarşamba günü (yarın) Saat 09:30'da Basın Toplantısı düzenleyecektir.



Basın toplantısı, HBB Meclisi toplantı salonunda (Expo) siyasi parti yöneticilerinin de katılımıyla yapılacaktır."