İki ayrı bölgede çığ düştü, ilçeyle ulaşım sağlanamıyor

Van'da etkili olan kar sonrası Van-Çatak karayolu ile Çatak-Pervari karayolunun iki ayrı noktasına çığ düştü. Karayoluna düşen çığlar nedeniyle ilçeye her iki taraftan ulaşım sağlanamıyor.



Karayolları ekipleri ulaşım sağlanamayan ilçe yolunu açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürürken, kar yağışı nedeniyle ilçeye elektrik de verilemiyor.



Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mahalle ziyaretinden dönerken yola çığ düştüğünü, çığ riski nedeniyle araçlarını çığ bölgesinde bırakarak yaya olarak diğer tarafa geçtiklerini açıkladı.

