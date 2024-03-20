Samanyolu Haber /Gündem / İki ayrı bölgede çığ düştü, ilçeyle ulaşım sağlanamıyor /20 Mart 2024 01:18

İki ayrı bölgede çığ düştü, ilçeyle ulaşım sağlanamıyor

Van'da iki ayrı bölgede yola çığ düşmesi nedeniyle Çatak ilçesiyle ulaşım sağlanamıyor.

SHABER3.COM

Van'da etkili olan kar sonrası Van-Çatak karayolu ile Çatak-Pervari karayolunun iki ayrı noktasına çığ düştü. Karayoluna düşen çığlar nedeniyle ilçeye her iki taraftan ulaşım sağlanamıyor.

Karayolları ekipleri ulaşım sağlanamayan ilçe yolunu açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürürken, kar yağışı nedeniyle ilçeye elektrik de verilemiyor.

Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mahalle ziyaretinden dönerken yola çığ düştüğünü, çığ riski nedeniyle araçlarını çığ bölgesinde bırakarak yaya olarak diğer tarafa geçtiklerini açıkladı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:10:55