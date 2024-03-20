Murat Kurum rezerv alan ilan etmişti: CHP'li adaydan sert tepki: 'Şişli'nin Kanal İstanbul'u'

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre CHP Şişli Belediye Başkan adayı Resul Emrah Şahan, eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AKP’nin İBB Başkan adayı Murat Kurum’un imzasıyla Şişli Merkez Mahallesi’nde rezerv alan ilan edilmesine ilişkin basın toplantısı düzenledi.



"ŞİŞLİ'NİN KANAL İSTANBUL'U"



Şahan, rezerv alan ilan dilen yeri “Şişli’nin Kanal İstanbul’u” olarak tanımladı. Alanda çalışan iş makinaların dikkat çeken Şahan, “Bu duyduğunuz ses aslında Şişli’ye saplanmak istenen hançerin öncü sesleridir. Şişli’nin Kanal İstanbul’unun yapılmak istenen projenin öncü sesleridir” dedi.



Şahan alanla ilgili süreci şöyle anlattı:



"2021 yılında deprem yasaları kullanılarak bu kentin daha dirençli hale dönüşmesi, depreme dayanıklı konutlarda oturmamız için çıkarılmış yasalar kullanılarak, rezerv yapı alanı ilan edildi. Buradaki imzaya dikkatinizi çekiyorum. Bu imza bugün Cumhur İttifakı İBB Adayı Murat Kurum’un imzasıdır. Dört futbol sahası büyüklüğündeki bu alan rezerv yapı ilan edildi. Vatandaşların, belediyenin hukuki mücadelesi burayı kazandı ve iptal edildi. Daha sonra, 2022 yılında yine Cumhur İttifakı’nın İBB Adayı Murat Kurum’un imzasıyla aynı alan sanki iptal yokmuş gibi rezerv alan ilan edildi. Bu evraklardan sonra esas yapılmak istenene gelelim; 270 bin metrekarelik, bu kentin yine merkezine bir hançer saplamak, otel rezidans, AVM, konut; günlük sirkülasyonun 100 binin üzerine geçen bir mahalle kadar nüfusu buraya getirecek olan; sadece Şişli değil İstanbul’un trafiğine merkezine, İstanbul’un bütün konularına ilişkin krize sebep olacak bir proje yapılmak isteniyor bu imzalarla."



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Kurum’u kıyaslayan Şahan, "İstanbulluya bir sorum var. Halk için çalışan İmamoğlu’na mı oy vereceksiniz; yoksa rant için talimatla imza atan Cumhur İttifakı’nın İBB Adayı Murat Kurum’a mı oy vereceksiniz? 16 milyonun rızkını bir avuç insana yedirmeyeceğiz. Demokrasilerde halkın oyu bütün oyunları bozar" diye konuştu.



