Eski milli futbolcu Ersen Martin vefat etti

Beşiktaş ve Trabzonsporlu eski milli futbolcu Ersen Martin, yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede vefat etti.



Aort damarı yırtılması nedeniyle İzmir'de özel bir hastanede tedavi gören 44 yaşındaki eski futbolcu önceki hafta entübe edilmişti.



1979 yılında Almanya'da doğan Ersen Martin futbol hayatına Nürnberg'de başladı. Ersen Martin, Türkiye'de Beşiktaş, Siirtspor, Göztepe, Denizlispor, Ankaraspor, Trabzonspor, Sivasspor, Manisaspor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Eyüpspor'da da forma giydi.



Kısa süre İspanya'nın Recreativo Huelva ekibinde de oynayan Ersen Martin, A Milli Takım'da ise 4 kez görev yaptı.



Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle uzun süredir tedavi gören eski Beşiktaşlı milli futbolcu Ersen Martin'in geçen yıl Beşiktaş-Galatasaray derbisinin ardından futbolcular ve hocalarla buluştuğu fotoğraflar kamuoyuna yansımıştı.