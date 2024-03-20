Dünya Sağlık Örgütü’nden kızamık uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) aşılanma direktörü Kate O’Brein, düzenlediği basın toplantısında 2023’te 50’den fazla ülkede büyük ve yıkıcı salgınlar yaşandığını kaydetti.



Bu salgınların 2022’de yaşananların iki katı olduğuna dikkati çeken DSÖ direktörü, Covid-19'un dünya çapında rutin aşılama çalışmalarını büyük ölçüde sekteye uğrattığını, bu dönemde yaklaşık 60 milyon çocuğun aşılarını olmadığını söyledi.



Telafi çabalarının "gerçekten kritik" olduğunu söyleyen direktör, "Şimdi, telafi faaliyetlerinin yeterince hızlı gerçekleşip gerçekleşemeyeceği ya da salgınların artmaya devam edip etmeyeceği arasında bir yarış var" dedi.



Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, dünya çapında artan vakalar nedeniyle insanları kızamık için aşı olmaya çağırmıştı.



KIZAMIK VİRÜSÜ HAKKINDA



Kızamık hastalığının nedeni kızamık virüsü (rubeola virüsü) enfeksiyonudur. Bulaşıcılığı yüksek olan virüs havadaki damlacıklar yoluyla yayılır. Bu damlacıklar, enfekte bir kişinin öksürmesi, hapşırması veya konuşmasıyla havaya yayılır ve sağlıklı bir kişi tarafından solunabilir.



Kızamık virüsünde aşısız kişiler, bağışıklık sistemi zayıf olanlar, hamile kadınlar daha fazla risk altında.



Kızamık hastalığının önlenmesi için en etkili yöntem aşılanmadır. MMR aşısı, kızamığa karşı yüzde 97 oranında koruma sağlıyor. Aşı, 12 ay ve 4-6 yaş arası tüm çocuklara iki doz olarak öneriliyor.



Kızamık belirtileri genellikle virüsün vücuda girmesinden sonra yaklaşık 7-14 gün içinde ortaya çıkıyor. Belirtileri arasında yaygın olarak ateş, öksürük, burun akıntısı, gözlerde hassasiyet, kızarıklık ve döküntü bulunuyor.