Samanyolu Haber /Sağlık / Dünya Sağlık Örgütü’nden kızamık uyarısı /20 Mart 2024 00:11

Dünya Sağlık Örgütü’nden kızamık uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü, kızamık virüsü için çocukların aşılanmasının kritik önemde olduğunu kaydetti.

SHABER3.COM

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) aşılanma direktörü Kate O’Brein, düzenlediği basın toplantısında 2023’te 50’den fazla ülkede büyük ve yıkıcı salgınlar yaşandığını kaydetti.

Bu salgınların 2022’de yaşananların iki katı olduğuna dikkati çeken DSÖ direktörü, Covid-19'un dünya çapında rutin aşılama çalışmalarını büyük ölçüde sekteye uğrattığını, bu dönemde yaklaşık 60 milyon çocuğun aşılarını olmadığını söyledi.

Telafi çabalarının "gerçekten kritik" olduğunu söyleyen direktör, "Şimdi, telafi faaliyetlerinin yeterince hızlı gerçekleşip gerçekleşemeyeceği ya da salgınların artmaya devam edip etmeyeceği arasında bir yarış var" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, dünya çapında artan vakalar nedeniyle insanları kızamık için aşı olmaya çağırmıştı.

KIZAMIK VİRÜSÜ HAKKINDA

Kızamık hastalığının nedeni kızamık virüsü (rubeola virüsü) enfeksiyonudur. Bulaşıcılığı yüksek olan virüs havadaki damlacıklar yoluyla yayılır. Bu damlacıklar, enfekte bir kişinin öksürmesi, hapşırması veya konuşmasıyla havaya yayılır ve sağlıklı bir kişi tarafından solunabilir.

Kızamık virüsünde aşısız kişiler, bağışıklık sistemi zayıf olanlar, hamile kadınlar daha fazla risk altında.

Kızamık hastalığının önlenmesi için en etkili yöntem aşılanmadır. MMR aşısı, kızamığa karşı yüzde 97 oranında koruma sağlıyor. Aşı, 12 ay ve 4-6 yaş arası tüm çocuklara iki doz olarak öneriliyor.

Kızamık belirtileri genellikle virüsün vücuda girmesinden sonra yaklaşık 7-14 gün içinde ortaya çıkıyor. Belirtileri arasında yaygın olarak ateş, öksürük, burun akıntısı, gözlerde hassasiyet, kızarıklık ve döküntü bulunuyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dünya Sağlık Örgütü’nden kızamık uyarısı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:10:48