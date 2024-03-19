Samanyolu Haber /Gündem / Gökhan Zan olayında ikinci perde: Yeni ses kaydı ortaya çıktı /19 Mart 2024 23:27

Gökhan Zan olayında ikinci perde: Yeni ses kaydı ortaya çıktı

TİP'in Gökhan Zan'ın adaylığını geri çekmesine neden olan 3 milyon dolar iddiasının yer aldığı ses kayıtlarının 2. si de ortaya çıktı. Son görüşmede Zan, Kocakaya’yı ‘ihanet’le suçlayıp Hatay’a çağırıyor.

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Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan’ın adaylığıı geri çekmesine neden olan ses kayıtlarının 2.si ortaya çıktı.

İlk ses kaydında AKP’li isimlerle görüştüğü iddia edilen Zan’ın adaylıktan çekilmemek için 3 milyon dolar istediği iddiaları yer alıyordu.

İddiaları kamuoyu ile ilk kez TİP paylaştı ve Zan’ın adaylığının geri çekildiğini duyurdu.

İkinci görüşmede Zan, Kocakaya’yı ‘ihanet’le suçlayıp Hatay’a çağırıyor.

Gazeteci İsmail Saymaz, görüşmenin 10 Mart’tan önce yapıldığını belirterek, “Aslında Gökhan Zan kendisine atfedilen ses kayıtlarının varlığını biliyordu, 10 Mart’tan önce biliyordu, buna rağmen savcılık yoluna başvurmayı düşünmemiş.” dedi.

Yeni kayıttan sonra Gökhan Zan’dan bir açıklama daha geldi. Zan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bildiğiniz üzere, hakkımda ileri sürülen asılsız iddialar hakkında suç duyurusunda bulunuldu ve adli süreç başlatıldı. Suç duyurusu sırasında Adli Tıp ilgili İhtisas Kurulu tarafından ivedilikle kriminal inceleme yapılmasını da talep etmiş bulunmaktayız. Temennimiz seçimden önce bu incelemenin tamamlanması ve tüm halkımızın gerçekleri görerek sandığa gidebilmeleridir. Adli makamların bu konuya özel bir hassasiyet göstermesini beklemekteyim. Yapılacak inceleme sonucunda hakikat ortaya çıkacak, hakkımda oynanan bu oyun tarihe de kara leke olarak geçecektir. Ben bu toprakların çocuğu olarak halkımızdan yalnızca, sahte dolduruşlara gelerek yargısız infazda bulunmamalarını, gerçeği iş işten geçmeden farketmelerini temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Gökhan Zan’a ait olduğu iddia edilen ve adaylıktan çekilmemesi için 3 milyon dolar önerildiğine yönelik ilk ses kaydı dün yayınlanmıştı.
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