Samanyolu Haber /Dünya / İddia: Suriye’de MİT Başkanı İbrahim Kalın ve heyetini taşıyan konvoyun önü kesildi /19 Mart 2024 23:22

İddia: Suriye’de MİT Başkanı İbrahim Kalın ve heyetini taşıyan konvoyun önü kesildi

Suriye'nin Azez kentinde, Devlet Başkanı Beşar Esad yönetimine muhalif grupların düzenlediği iftar yemeğine katılan MİT Başkanı İbrahim Kalın ve beraberindeki heyetin konvoyunun önü kesildiği iddia edildi. Durum değerlendirmesi yapma amacıyla Kalın'ın iftar yemeğine katıldığını aktaran gazeteci Fehim Taştekin, etkinliğin ardından Türkiye'ye dönmek üzere yola çıkan konvoyun önünün, Azez kenti yakınlarında protestocular tarafından kesildiğini aktardı.

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Gazeteci Fehim Taştekin, Azez kenti yakınlarında MİT Başkanı İbrahim Kalın ve beraberindeki heyetin konvoyunun önünün kesildiğini iddia ederek, “Türkiye’nin bunu karşılıksız bırakmayacağını biliyorlar” dedi.

Taştekin’in iddiasıan göre Suriye’nin Azez kentinde, Beşar Esad yönetimine muhalif grupların düzenlediği iftar yemeğine katılan MİT Başkanı İbrahim Kalın ve beraberindeki heyetin konvoyunun önü kesildi. Durum değerlendirmesi yapma amacıyla Kalın’ın iftar yemeğine katıldığını aktaran Gazete Duvar yazarı Fehim Taştekin, etkinliğin ardından Türkiye’ye dönmek üzere yola çıkan konvoyun önünün Azez kenti yakınlarında protestocular tarafından kesildiğini aktardı.

Taştekin’in anlattığına göre, Öncüpınar-Bab El Selam sınır kapısından Türkiye’ye dönmeyi planlayan heyet, protestolar nedeniyle rota değiştirerek El-Bab yönüne doğru hareket etti. Konvoyun önü yaklaşık 20 kişilik bir grup tarafından kesildi. Olayın ardından Suriye Milli Ordusu (SMO) çatısı altındaki El Hamza Tümeni, El Mutasım Tümeni, Sultan Süleyman Şah Tümeni’nin yanı sıra Türkiye’den de özel timler bölgeye intikal etti.

EL ŞAHBA GRUBU

Heyetin önünü kesenlerin El Şahba grubunun mensupları olduğunu aktaran Taştekin, grubun ‘Türk yetkililerin konvoyda olduğunu bilmediklerini’ söylediğini ifade etti. “Türkiye’nin bunu bunu karşılıksız bırakmayacağını biliyorlar” diyen Taşkekin, grubun ‘çark ettiğini’ ve Türk heyeti hedef almak istemediklerini söylediğini aktardı. “Türkiye, orada bir zafiyet oluşmaması için bunu cezalandırır” ifadelerini kullanan Taştekin şöyle devam etti:

“Ankara’dan gelecek yanıtı göz önünde bulundurarak, kimse açıkça çıkıp ‘Biz burada Türkiye’yi protesto ettik’ diyemez. Türkiye aynı zamanda bu grupları, Heyet Tahrir el Şam’a (HTŞ) bağlı olarak görüyor. Bu konu, HTŞ ile bir çalışmaya varırsa İdlib’de gerilim bekleyebiliriz.”

Türkiye’nin HTŞ ile karşı karşıya gelmek istemediğini anlatan Taştekin, Ankara’dan SMO’ya ‘tetikte olmaları yönünde’ bir talep gidebileceğini dile getirerek şöyle devam etti:

“Ankara, bir daha böyle bir durum yaşanmaması için SMO’nun tetikte olmasını isteyebilir. Ama bunu bir çatışmaya dönüştürmek, Türkiye’nin çıkarına değil. Bu yüzden gerekli uyarıları kendi elleriyle değil, SMO üzerinden yapacaklar. Durumun kontrolden çıkmaması için, bu protestoya yanıtın da ölçülü olması bekleniyor.”
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