Kanada'da sıcaklıklar 50 dereceye vardı...

Kanada'nın batısında cuma gününden bu yana etkili olan aşırı sıcaklar, 100'ü aşkın kişinin ölümüne yol açtı. Sıcak hava dalgasının başından beri Vancouver bölgesinde en az 134 ani ölüm vakası kaydedildiği bildirildi.





Sadece Vancouver kentinde ani ölümlerin sayısının 65'i geçtiği açıklandı. Kentte sıcaklığın 32 dereceye yükseldiği, ancak nem nedeniyle 40 derece hissedildiği belirtiliyor. Vancouver'da insanların sıcaktan kaçarak sığınabileceği klimalı merkezler oluşturuldu.





İnsanlar otel odalarına kaçıyor

Britanya Kolumbiyası eyaletinde sıcaklığın salı günü 49,5 santigrat dereceye ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdığı kaydedildi. Eyaletteki Otel İşletmecileri Birliği, insanların çalışmaya devam edebilmek ve uyuyabilmek için klimalı odalar tuttuğunu bildirdi.



