Samanyolu Haber /Gündem / Kanada'da sıcaklıklar 50 dereceye vardı... /30 Haziran 2021 13:13

Kanada'da sıcaklıklar 50 dereceye vardı...

Kanada'nın batısında cuma gününden bu yana etkili olan aşırı sıcaklarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti. Bazı bölgelerde sıcaklığın 50 dereceye yaklaştığı belirtiliyor.

SHABER3.COM

Kanada'nın batısında cuma gününden bu yana etkili olan aşırı sıcaklar, 100'ü aşkın kişinin ölümüne yol açtı. Sıcak hava dalgasının başından beri Vancouver bölgesinde en az 134 ani ölüm vakası kaydedildiği bildirildi.

Sadece Vancouver kentinde ani ölümlerin sayısının 65'i geçtiği açıklandı. Kentte sıcaklığın 32 dereceye yükseldiği, ancak nem nedeniyle 40 derece hissedildiği belirtiliyor. Vancouver'da insanların sıcaktan kaçarak sığınabileceği klimalı merkezler oluşturuldu.

İnsanlar otel odalarına kaçıyor
Britanya Kolumbiyası eyaletinde sıcaklığın salı günü 49,5 santigrat dereceye ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdığı kaydedildi. Eyaletteki Otel İşletmecileri Birliği, insanların çalışmaya devam edebilmek ve uyuyabilmek için klimalı odalar tuttuğunu bildirdi.

Polis, sadece Burnaby kentinde son 24 saatte 25 ani ölüm kaydedildiğini, ölenler arasında çok sayıda yaşlının bulunduğunu bildirdi.

Kanada medyası, ani ölümlerin büyük bölümünün sıcaklardan kaynaklandığını aktardı. Sıcak hava dalgasının ülkede önümüzdeki günlerde de etkili olması bekleniyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kanada'da sıcaklıklar 50 dereceye vardı... Sonraki Haber >>

Çin'in uzay aracı da Mars'a indi

Çin'in uzay aracı da Mars'a indi

Koşulsuz Adalet Hareketi AİHM önünde yeniden nöbete başlıyor

Koşulsuz Adalet Hareketi AİHM önünde yeniden nöbete başlıyor

Şanlıurfa’da dehşet anları kamerada: 7 kişiyi vurup ezmeye çalıştı

Şanlıurfa’da dehşet anları kamerada: 7 kişiyi vurup ezmeye çalıştı

Eylem takip eden AFP muhabirine ters kelepçeyle gözaltı

Eylem takip eden AFP muhabirine ters kelepçeyle gözaltı

Türkiye'de gazetecilerin %70'i devletle çalışır

Türkiye'de gazetecilerin %70'i devletle çalışır

Erdoğan SBK’nın getirdiği paraları hiç geri çevirmemiş

Erdoğan SBK’nın getirdiği paraları hiç geri çevirmemiş

Sosyal medyanın gündemine oturdu

Sosyal medyanın gündemine oturdu

Binanın çökme anı kameralara yansıdı

Binanın çökme anı kameralara yansıdı

Başkanın saygı duruşu videosu viral oldu

Başkanın saygı duruşu videosu viral oldu

AKP'li yöneticinin SBK'ya teşekkür videosu çıktı

AKP'li yöneticinin SBK'ya teşekkür videosu çıktı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:57:49