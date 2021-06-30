Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş medyada tirajlar çakılacak: Kamuya gazete alımı yasaklandı /30 Haziran 2021 13:17

Yandaş medyada tirajlar çakılacak: Kamuya gazete alımı yasaklandı

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı genelgeyle kamuda tasarruf kapsamında devlet kurumlarının gazete alımı yasaklandı. Artık başta belediyeler olmak üzere diğer kamu kurumları balya balya gazete alamayacak. 2010 yılında 5 milyona ulaşan, ancak AKP kontrolüne girdikten sonra 1.7 milyona gerileyen toplam gazete tirajlarının genelge sonrası 1 milyonun altına inmesi bekleniyor.

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 Kamuda tasarruf tedbirleri genelgesi AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlandı. Genelgeye göre, kamu kurumlarının günlük gazete alımı yasaklandı.

GÜNLÜK GAZETE ALIMI YASAKLANDI
Resmi Gazete’de yayımlanan genelgeye göre kamu kurum ve kuruluşlarının basını izleme ile ilgili birimleri ve kütüphane dokümantasyon merkezleri hariç hiçbir şekilde günlük gazete alımı yapılmayacak. Kamu kurum ve kuruluşları görev alanı ile ilgili olmayan alanlara abone olmayacak. Ayrıca idari faaliyetlerini tanıtmaya yönelik, rapor, kitap, dergi, bülten ve benzeri yayınlar basılmayacak, bunların hazırlanması ve paylaşımı elektronik ortamda yapılacak.

DENETİM YOK, TİRAJLAR ŞİŞİRME
Basın İlan Kurumu’nun ilan dağıtımında yararlandığı tirajlarla ilgili tartışmalar uzun süredir devam ediyor. Hükumete yakın birçok gazetenin Basın İlan Kurumu’ndan ilan almak için gerçek dışı şişirme tirajlar gösterdiği öne süren muhalif medya, tirajların bağımsız bir kurul tarafından denetlenmesi talep ediyor.

GAZETE SATIŞLARI 3’TE 2 ORANINDA AZALDI
2010 yılında Türkiye genelinde yayın yapan 35 ulusal gazetenin toplam tirajı 5 milyona yaklaşırken, günümüzde bu rakam 1 milyon 700 bine kadar geriledi. Balya balya hükumete yakın gazeteleri alan kamu kurumlarının alımı durdurması sonrası bu rakamın 1 milyonun altına gerilemesi bekleniyor. Daha önce 1 milyona yaklaşan tirajlı gazetelerin bulunduğu 84 milyon nüfuslu Türkiye’de şimdi en fazla satan gazetenin tirajı 190 binlerde.

41 GAZETE KAPATILDI
Hürriyet, Sabah, Milliyet, Posta, Yenişafak, Akşam, Takvim, Yeni Akit, Milat, Yeni Asır, Diriliş Postası hükumete açıktan destek veriyor. Genelge sonrası bu gazetelerin satışında büyük düşüş bekleniyor. AKP, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz bahanesiyle Özgür Düşünce, Zaman, Bugün, Meydan, Millet, Taraf, Today’s Zaman, Yarına Bakış, Yeni Hayat başta olmak üzere 41 gazete kapattı. 3 binden fazla basın mensubu da işsiz kaldı.
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