Samanyolu Haber /Gündem / Kandıra Cezaevi’ndeki hükümlü: Garibe Gezer’nin öldürülmesine tanığım /22 Aralık 2021 14:21

Kandıra Cezaevi’ndeki hükümlü: Garibe Gezer’nin öldürülmesine tanığım

Kandıra Cezaevi’nde intihar ettiği iddia edilen Garibe Gezer dosyasıyla ilgili dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Aynı cezaevinde tutuklu olan Deniz Tepeli, avukatlara gönderdiği ve engellenen mektubunda Garibe Gezer’in öldürüldüğünü, kendisinin de olaya tek tanık olduğunu ileri sürdü.

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Kandıra 1 No’lu F Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan Deniz Tepeli, avukat Jiyan Tosun’a cezaevinde uğradığı sistematik işkence ve cinsel şiddet sonrası tek başına tutulduğu hücrede intihar ettiği iddia edilen Garibe Gezer’in ölümü hakkında bilgi verdi. Tepeli, mektupta Gezer’in öldürülmesinin tanığı olduğunu ve olayın üzerinin örtülmek istendiğini söyledi.

Tepeli, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

‘BEN GARİBE’NİN ÖLDÜRÜLMESİNE DE TANIĞIM’
 
“Ben Garibe’nin öldürülmesine de tanığım. O sırada havalandırmadaydım, gördüm ve duydum. Fakat dün (16-12-2021) size yolladığım APS mektup, “Kapalı zarfla yollayamazsın. Ya açık zarfla yolla ya da vekaletin olan avukata kapalı yolla” deyip bana iade edildi. Bu suçtur. Tam avukatlara hepimizin kapalı zarf yollama hakkımız var. Ama cinayet örtülmeye çalışılıyor. Benim tanıklığım da kritiktir. Tek gören benim. Bunu engellemeye çalışıyorlar. Bu engellenen mektubu bugün (17-12-2021) yine kapalı zarf olarak postaneye veriyorum. Konuya dair Kandıra CBS’ye suç duyurusu ve hapishane idaresine de mektubu engellemelerinin suç, göndermemizin hak olduğunu ve bu engellemeye karşı bir dilekçe yazdım, bilginiz olsun.

‘ÖRTBAS EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR’

Öte yandan Salı günü (14-12-2021) Kandıra savcısı O.H. Cengiz, cinayet-intihar dosyası için Resmiye’yi ifadeye çağırdı ama beni dahil etmemişler. Oysa ben görgü tanığıyım. 15-12-2021 tarihinde de başka bir savcı çağırdı tecavüz ve işkence dosyası için. Ben avukatı ile ya da avukatıma danıştıktan sonra ifade vereceğim dedim. Mutlaka benimle görüşün. Örtbas edilmeye çalışılıyor. Sonuna dek takipçisiyiz…”
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