Kanser tedavisi gören Hakan için umutlandıran haber

Annesi ve babası cezaevinde bulunan, kendisi ise 11 yaşında olmasına karşın tek başına Lösemi ile mücadele eden Hakan Dağdeviren’e kardeşinin ilik verebileceği belirlendi.





Gazeci Gönül Yılman Saygın, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Hakan’ın dedesiyle konuştum. Haberler doğru. Kardeşi Hakan’a ilik verebilecek. Bu ilk müjdeli haberimiz olsun. Sonraki müjdeli haberimiz ise Hakan ve annesinin buluşması olsun. Yüreğim mutluluktan kuş gibi uçuyor şuan” dedi.





Hakan Dağdeviren’in hastalık sürecinde annesinin yanında olmasına yönelik sosyal medya üzerin yapılan çağrılar ise devam ediyor. Hakan için yapılan toplumun farklı kesimleri tek seste buluşurken, yazar Elif Şafak da Twitter hesabından “Küçük bir çocuk büyük bir hastalıkla yapayalnız baş edemez” paylaşımında bulundu.





Sanatçı Suavi ise Lösemi tedavisi gören Hakan Dağdeviren ile telefon görüşmesi yaptı.