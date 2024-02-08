Samanyolu Haber /Dünya / Kanser tedavisi gören Kral Charles kamusal görevlerini askıya aldı /08 Şubat 2024 17:01

Kanser tedavisi gören Kral Charles kamusal görevlerini askıya aldı

Buckingham Sarayı, 75 yaşındaki Birleşik Krallık hükümdarının kanser teşhisini 5 Şubat Pazartesi günü duyurmuştu. Kral III. Charles o günden bu yana ilk kez tüm dünyanın konuştuğu haber ile ilgili kamuoyuna bir açıklama yaptı.

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Kanser tedavisi görecek olan Kral III. Charles, kamusal görevlerini süresiz askıya aldı. Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kral'ın son hastane ziyareti sırasında, iyi huylu prostat büyümesine yapılan müdahale esnasında, doktorlara endişe veren ayrı bir bulguya rastlanmıştır. Daha sonra yapılan testlerde Kral Charles’ta bir tür kanser tespit edilmiştir..."

Saray, Kralın ne tür bir kansere yakalandığını açıklamadı, ancak hastalığının türünün prostat kanseri olmadığını söyledi. Kralın tedavisinin, teşhisten hemen sonra başladığını da belirtti.

GRANADA HALKINA SESLENDİ
Kamu görevlerine ara vermesine rağmen Kral Charles dün, Pasifik'te bulunan, İngiliz Milletler Topluluğu üyesi, bağımsız bir ada devleti olan Grenada'nın bağımsızlığının 50. yıl dönümü sebebiyle kamuoyuna açıklama yaptı.

Grenada halkına, “Tebriklerini ve en içten dileklerini” ileten III. Charles, kutlamalarda bizzat bulunamadığı için üzüntüsünü dile getirdi.

PRENS DE KONUŞTU
Babasının sağlık durumu Prens William’ın da gündemindeydi. Geçmiş olsun dileklerini sosyal medya üzerinden kabul eden Prens, basına demecinde şu ifadeleri kullandı:

"Kısa sürede eski gücüne kavuşacağından hiç şüphem yok, tüm ülkenin kral için en iyisini dilediğini biliyorum...”
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