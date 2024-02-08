Samanyolu Haber /Gündem / Almanlar şokta: Türkiye'ye uçacak yolcunun bavulundan 1,4 milyon euro çıktı /08 Şubat 2024 17:04

Almanlar şokta: Türkiye'ye uçacak yolcunun bavulundan 1,4 milyon euro çıktı

Münih Havalimanı'nda İstanbul'a gitmek üzere olan bir yolcu, içinde 1,4 milyon euro nakit bulunan bavullarla yakalandı. Şahıs gözaltına alındı, para ve cep telefonlarına el konuldu. Daire aramasında daha fazla nakit para ele geçirildi.

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Münih Gümrük Soruşturma Bürosu'nun açıklamasına göre, 27 Aralık 2023 tarihinde Münih Havalimanı'na gitmek üzere İstanbul'a giden bir yolcu, içinde 1,4 milyon euro nakit bulunan iki bavulla yakalandı.

PARA DOLU BAVULLAR İLE ŞAŞIRTTI
İran kökenli ve Almanya vatandaşı olan 44 yaşındaki bir adam, bavullarını teslim ettiğinde, rutin X-ray kontrollerinde görevli personel, bavulların içindeki parayı görünce şaşkına döndü.

GÖREVLİLER DERHAL YOLCUYU DURDURDU
Görevli personel, parayı fark eder etmez Gümrük yetkililerine haber verdi ve bavulların sahibi olduğu bilindiği için yolcu, havalimanından ayrılmadan önce yakalandı.

MAHKEME KARARI İLE GÖZALTI VE EL KOYMA İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİ
Landshut bölge mahkemesindeki bir soruşturma hakimi, şüphelinin kara para aklama iddiasıyla gözaltına alınmasına ve paraya el konulmasına karar verdi.

DAİRE ARAMASINDA ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER
Münih Gümrük Soruşturma Ofisi müfettişleri, şüphelinin Fürstenfeldruck bölgesindeki dairesinde yaptıkları aramada küçük miktarlarda nakit para ve bir para sayma makinesi buldu.
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