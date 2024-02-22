Kanserli Betül öğretmen hayatını kaybetti

Evlendikten 2 ay sonra 28 yaşında tutuklanarak Ödemiş Cezaevine gönderilen Betül Aygün, Nisan 2019’da Ödemiş Devlet Hastanesine sevk edildi. Biyopsi sonucunda Aygün’e göğüs kanseri teşhisi konuldu. Tahlil sonucu için 6 ay bekletilen Aygün’deki tümör bir ayda hızla büyüdü.



İki kez ameliyat edilen Aygün’e refakatçi bile verilmezken, genç kadın o halde cezaevine geri gönderildi.



Kemoterapi ve ışın tedavisine devam etmesi gereken Aygün, cezaevi yönetiminin keyfi uygulamaları yüzünden raporlarına bile ulaşamadı.



Tahliye olduktan sonra Almanya’ya giden başaran Aygün, burada hayatını kaybetti.



Aygün hayattayken “Başıma bir şey gelirse sorumlusu Ödemiş Cezaevi’dir” demişti.



Defalarca çıplak arama işkencesi dahil pek çok hak ihlaline maruz bırakılan kanserli kadın, Almanya’dayken yaşadıklarını Bold Medya’ya anlatmıştı.