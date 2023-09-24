Samanyolu Haber /Gündem / 'Kanun Hükmü' filminin görüntü yönetmeni İlker Berke hayatını kaybetti /24 Eylül 2023 22:25

'Kanun Hükmü' filminin görüntü yönetmeni İlker Berke hayatını kaybetti

Altın Portakal'da sansüre takılan 'Kanun Hükmü' filminin görüntü yönetmeni İlker Berke 55 yaşında hayatını kaybetti.

'Kanun Hükmü' filminin görüntü yönetmeni İlker Berke hayatını kaybetti

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın tehdit ve baskısı sonucu Altın Portakal Film Festivali’nde sansüre uğradığı iddialarıyla gündeme gelen “Kanun Hükmü” belgeselinin ekibinde yer alan görüntü yönetmeni İlker Berke vefat etti.

Berke’nin vefat ettiğini belgeselin yönetmeni Nejla Demirci X (Twitter) hesabından duyurdu. Demirci, “‘Kanun Hükmü’ belgesel ekibinden görüntü yönetmeni sevgili dostum güzel insan İlker Berke’yi kaybettik. Oysa daha dünden cevapsız çağrısı var. O telefona bakamadım… O telefona geri dönemedim” ifadelerini kullandı.
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