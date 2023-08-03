Samanyolu Haber /Gündem / Kaos bitmiyor: Beşiktaşın orta yerinde silahlı saldırı /03 Ağustos 2023 09:19

Kaos bitmiyor: Beşiktaşın orta yerinde silahlı saldırı

İstanbul'da Beşiktaş'ın en hareketli noktalarından olan çarşı içinde silahlı saldırıya uğrayan motosikletli ağır şekilde yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler kaçarken, yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SHABER3.COM

Sinanpaşa Mahallesi Mumcu Bakkal Sokak’ta bulunan balık pazarının önünde bekleyen motosikletli, yanına yaklaşan kişi veya kişilerin silahla ateş açması sonucu yaralandı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Saldırı düzenleyenler daha sonra hızla olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine geldi.

Henüz kimliği belirlenemeyen yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

DURUMU KRİTİK

Ameliyata alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis, uzun süre incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kaos bitmiyor: Beşiktaşın orta yerinde silahlı saldırı Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:11:22