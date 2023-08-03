Enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 9,49, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,14, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,83 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 57,45 olarak gerçekleşti.

ÜFE haziranda aylık yüzde 3,92, yıllık yüzde 38,21 oranında artmıştı.



Temmuzda aylık enflasyonda 18 ayın zirvesi görüldü.



ENAG YÜZDE 122,88 HESAPLADI



Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise temmuzda tüketici fiyatlarının aylık yüzde 13,18, yıllık yüzde 122,88 oranında arttığını hesapladı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul’un temmuz enflasyonunun aylık yüzde 9,84, yıllık yüzde 63,76 olduğunu açıklamıştı.



Türk-İş’e göre temmuzda gıda enflasyonu aylık yüzde 12,38, yıllık yüzde 70,44 olmuştu.



EN FAZLA ARTIŞ LOKANTA VE OTELLERDE



TÜİK’e göre, temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 19,31 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 82,62 ile lokanta ve oteller oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 2,67 ile eğitim oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 17,75 ile ulaştırma oldu.



Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 2023 yılı Temmuz ayı itibarıyla, 4 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 135 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.



İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’deki değişim, 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 8,92, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 34,66, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,32 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 58,08 olarak gerçekleşti.

