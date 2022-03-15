Samanyolu Haber /Dünya / 'Kara Kutu'sundan Putin'i kızdıracak açıklama /15 Mart 2022 14:29

'Kara Kutu'sundan Putin'i kızdıracak açıklama

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 20. güne girilirken, Rus ordusundan dünya gündemine düşen bir itiraf geldi. Rusya lideri Putin'in "kara kutum" dediği Ulusal Muhafız Komutanı Viktor Zolotov, Ukrayna'daki işgalin planlarına uygun olarak ilerlemediğini söyledi.

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Rusya'nın Ukrayna işgalinde 20. güne girilirken, Rus ordusu Ukrayna direnişini aşmakta zorlanıyor. Başkent Kiev'in kapısına kadar dayanan Ruslar, bir türlü kenti ele geçiremedi. Kremlin ise her fırsatta operasyonun başarıyla sürdüğünü belirtse de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eski koruması, şu anda Ulusal Muhafızlar Başkomutanı Viktor Zolotov, Kremlin'deki resmi söylemin aksine Ukrayna'daki askeri operasyonun beklenenden daha yavaş ilerlediğini belirtti.

"İSTEDİĞİMİZ KADAR HIZLI GİTMİYOR"
İngiliz haber ajansı Reuters'ın aktardığı habere göre Zolotov; "Evet, her şeyin istediğimiz kadar hızlı gitmediğini söylemek istiyorum" dedi.

AŞIRI SAĞCI UNSURLARI SORUMLU TUTTU
Zolotov, yavaş ilerlemeden Ukrayna'da halkın arasına gizlenen "aşırı sağcı unsurları" sorumlu tutarak, bu grupların sivilleri "canlı kalkan" olarak kullandığını iddia etti.

SSCB BAYRAĞI DİKKAT ÇEKTİ
Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, Rus tanklarının ilerleyişini gösteren bir video yayınladı. Bir Rus tankında asılı olan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) bayrağı dikkati çekti.
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