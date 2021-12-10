Samanyolu Haber /Dünya / Karadeniz üzerindeki sıcak dakikalar /10 Aralık 2021 20:34

Karadeniz üzerindeki sıcak dakikalar

Karandeniz üzerin seyreden ABD’ye ait Poseidon ?-8? keşif uçağına Rus Su-30 jetinin refakat ettiği belirtildi.

SHABER3.COM

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz üzerinde, ABD’ye ait Poseidon ?-8? keşif uçağına Su-30 jetinin refakat ettiğini belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı Ulusal Savunma Kontrol Merkezi’nin açıklamasında, 10 Aralık’ta radarların, Karadeniz’in uluslararası suları üzerinde, Rusya sınırlarına yaklaşmakta olan hava hedefini tespit ettiği aktarıldı.

Açıklamada, “Güney Askeri Bölgesi Hava Savunma Kuvvetleri’ne ait Su-30 savaş uçağı havalandırıldı. Rus uçağın mürettebatı, hava hedefini ABD Donanması’na ait P-8A keşif uçağı olarak belirledi ve Karadeniz üzerinde ona refakat etti” ifadesine yer verildi.

ABD uçağı rotayı değiştirerek Rusya sınırlarından uzaklaştıktan sonra Rus jetinin üssüne döndüğü belirtilen açıklamada, “Rus savaş uçağının uçuşu tamamen uluslararası hava alanı kullanma kurallarına uygun gerçekleşti. Rusya sınırının ihlaline izin verilmedi” diye kaydedildi.

© Sputnik

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