Samanyolu Haber /Politika / Karamollaoğlu'ndan akaryakıt zammı tepkisi /11 Mart 2022 23:56

Karamollaoğlu'ndan akaryakıt zammı tepkisi

Son dönemde akaryakıta art arda gelen zamlara tepki gösteren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Hükümet ise gözünü, kulağını kapatmış; ya da daha vahimi görmezden, duymazdan geliyor." ifadelerini kullandı.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türkiye’nin ekonomik durumunu koronavirüs pandemisine benzetti.

Akaryakıt, doğal gaz ve gıda ürünlerine gelen zamlara sosyal medya hesabından tepki gösteren Karamollaoğlu, “Hükümet ise gözünü, kulağını kapatmış; ya da daha vahimi görmezden, duymazdan geliyor” dedi.

"HAYAT PAHALILIĞINA KARŞI VİRÜSLE MÜCADELE EDER GİBİ CİDDİYETLE TEDBİR ALINMASI GEREKİR"

Karamollaoğlu’nun yaptığı açıklama şöyle:

Kapanma döneminden sonra şimdi de kapatma dönemini yaşıyoruz. ‘Ekonomik pandemi’ ile karşı karşıyayız adeta! -Evde vatandaşımız kombisini kapatıyor, -Esnafımız kepenk kapatıyor, -Dolmuş, otobüs ve taksi şoförlerimiz kontak kapatıyor; kapatmak zorunda kalıyor…

Hükümet ise gözünü, kulağını kapatmış; ya da daha vahimi görmezden, duymazdan geliyor. Halbuki, hayat pahalılığına karşı virüsle mücadele eder gibi ciddiyetle tedbir alınması gerekir. Gelinen noktada, öncelikle ‘eşel mobil sistemi’ derhal yeniden uygulamaya geçirilmelidir.
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