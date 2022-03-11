Karamollaoğlu'ndan akaryakıt zammı tepkisi

Akaryakıt, doğal gaz ve gıda ürünlerine gelen zamlara sosyal medya hesabından tepki gösteren Karamollaoğlu, “Hükümet ise gözünü, kulağını kapatmış; ya da daha vahimi görmezden, duymazdan geliyor” dedi.
"HAYAT PAHALILIĞINA KARŞI VİRÜSLE MÜCADELE EDER GİBİ CİDDİYETLE TEDBİR ALINMASI GEREKİR"
Karamollaoğlu’nun yaptığı açıklama şöyle:
Kapanma döneminden sonra şimdi de kapatma dönemini yaşıyoruz. ‘Ekonomik pandemi’ ile karşı karşıyayız adeta! -Evde vatandaşımız kombisini kapatıyor, -Esnafımız kepenk kapatıyor, -Dolmuş, otobüs ve taksi şoförlerimiz kontak kapatıyor; kapatmak zorunda kalıyor…
Hükümet ise gözünü, kulağını kapatmış; ya da daha vahimi görmezden, duymazdan geliyor. Halbuki, hayat pahalılığına karşı virüsle mücadele eder gibi ciddiyetle tedbir alınması gerekir. Gelinen noktada, öncelikle ‘eşel mobil sistemi’ derhal yeniden uygulamaya geçirilmelidir.