Karayalçın'dan CHP'ye mektup: Beyaz atlı prens beklemeyelim

Eski Sosyaldemokrat Halkçı Parti'nin (SHP) Genel Başkanı Murat Karayalçın, yaklaşan CHP kurultayı öncesi partililere yönelik 24 sayfalık mektup kaleme aldı.







Karayalçın, 2023 Mayıs seçimlerinin sonuçlarını yorumlamak ve bundan sonrası için yapılması gerekenlere ilişkin düşüncelerini açıkladığı mektubunda CHP'deki sorunun "kişisel" değil "yapısal" olduğunu dile getirdi.





"2023 Mayıs seçimlerini örgütümüzü tam kapasitede çalıştıramadığımız için kazanamadığımızı iddia ediyorum" diyen Karayalçın, mektubunda parti dönüşümü için iki öneriye yer verdi:





"Yerelde güçlü nitelikli bir örgüt yapısı ve ona dayalı bir ön seçim" ve "genel merkez ve yerel örgütler arasında, parti oligarşisini önleyen, parti kapasitesini artıran yeni bir yetki paylaşım modeli."





"Neden yüzde 40'larda değiliz de yüzde 20'lerdeyiz?"

Partinin seçimlerde aldığı oy oranı hakkında açıklamalar yapan Karayalçın, "Neden yüzde 40'larda değiliz de yüzde 20'lerdeyiz? Oy oranımız, yaklaşık olarak 2011 Haziran seçiminde de yüzde 25, 2023 Mayıs seçiminde de yüzde 25. Hatta son seçimde alınan oy içinde, ne kadar olduğunu kestiremediğimiz; Deva, Gelecek ve Saadet Partileri ve Demokrat Partinin de oyları var. Bu durumun nedeninin örgüt kapasitesi olduğunu iddia ediyorum. Örgüt kapasitesi tam kullanıldığında Parti yüzde 40'lara çıkabilmekte, kapasite kullanımı düzeyine göre sıfıra da inebilmekte ya da çoğu kez yaşandığı gibi yüzde 20'lerde yatay da seyredebilmektedir" dedi.





"Beyaz atlı prens-prenses beklemeyelim"

"Beyaz atlı prens-prenses beklemeyelim, sağdan oy almak için transfer yapmak yönteminden vazgeçelim" diyen Karayalçın, tüm CHP üyelerinin dört ayrı kritere göre puanlanmasını, yetkili makamlara üyelerin alacakları puanlara göre getirilmesini önerdi. Konuların ve puanların ağırlıklarının ise şu şekilde olması gerektiğini söyledi: "Eğitim 40 puan, parti görevleri 30 puan, aidat 20 puan, kıdem 10 puan."





Karayalçın ayrıca partideki yönetim yapılanmasına ilişkin Genel Başkanlık için süre sınırlaması önermediğini söyledi, "Bu, genel başkanların anlayışına, tercihine kalmış bir şeydir" dedi. Parti meclisinin 60 olan üye sayısının 200 olmasını önerdi.





Geçen haftalarda partinin üst düzey isimleriyle gerçekleştirdiği Zoom toplantısıyla gündeme gelen Ekrem İmamoğlu, CHP'nin eski genel başkanları Altan Öymen ile Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın'la bir araya gelmişti.