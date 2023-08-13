Rus bakanlıklar bir bir Apple kullanmayı yasaklıyor

Rusya İstihbarat Birimi FSB'nin Haziran ayında Rus diplomatların kullandığı Apple cihazına ABD istihbarat teşkilatları tarafından kötü amaçlı yazılım bulaştığını açıklamasının ardından Kremlin, iPhone'ların kamu hizmetinde kullanımının "kabul edilemez ve yasak" olduğunu duyurdu.







Bu açıklamanın ardınan personeline iş için Apple ekipmanların kullanımını yasaklayan Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Rostec’in ardından Dijital Gelişim Bakanlığı da Apple ekipmanlarını iş amacıyla kullanmalarını yasakladı.





Dijital Gelişim Bakanı Maksut Shadayev Dijital Evrim forumunda gazetecilere yaptığı açıklamada, iş uygulamalarına erişim ve iş yazışmalarına erişim için sırasıyla akıllı telefon ve tablet olmak üzere mobil cihazların kullanımına yasak getirildiğini söyledi. Shadayev, Android işletim sistemine sahip bir telefon kullanmak mümkün değilse, o zaman bir çalışanın postaya ve iş akışına erişmek için bilgisayar ekipmanı kullanması gerektiğini belirtti. Bakan, çalışanlara iPhone yerine iş amaçlı kullanmak için Android telefon satın alınmasının planlanmadığını da sözlerine ekledi.





Sıradan vatandaşlara yasak gelir mi?

Rusya’da bazı bakanlıkların ve devlet dairelerinde çalışan personele Apple ürünlerinin iş ve ticari amaçlarla kullanılmasını yasaklamasının ardından ‘Rusya Apple cihazlarını yasaklıyor’ tartışması başladı.







Özellikle Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Rostec'te böyle bir yasak getirilmesi ve ardından Roskomnadzor'un iPhone ve iPad'in güvenliğini gözetim altına alarak kontrol edeceğini duyurması akıllara sıradan vatandaşlar için bu cihazların kullanımı yasaklanacak mı sorularını getirdi.

Devlet Duması Bilgi Politikası Komitesi başkanı Aleksander Khinshtein, şu anda Apple cihazlarının sıradan vatandaşlar için kullanımının yasaklanmasının söz konusu olmadığını duyurdu.





Yabancı bir şirketin cihazlarını kontrol etmeye gelince, böyle bir eylemin gerekli ve ilgili bir önlem olduğunu belirten Khinshtein, Apple sunucularına giden kişisel verilerin saklanma güvenliğinin garanti edilemeyeceğini vurguladı.





Samanyoluhaber - Moskova