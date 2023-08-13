Rusya’da bir savaş uçağı daha düştü

Kaliningrad Bölgesi’nde, 4’cü nesil çok maksatlı savaş uçağı S-30’un eğitim uçuşu sırasında düştüğü belirtildi. Açıklamada pilotların hayatını kaybettiği söylendi.
Rusya Batı Askeri Bölgesi’nden yapılan açıklamada, dördüncü nesil Su-30 savaş uçağının, Kaliningrad Bölgesi’nde eğitim uçuşu yaptığı sırada, ıssız bir yere düştüğü, uçuşun mühimmatsız gerçekleştirildiği, uçağın mürettebatının hayatını kaybettiği bildirildi.
Uçağın düştüğü yer çevresinde yangına sebep olan kazanın, teknik arıza nedeniyle çıktığı tahmin ediliyor.
Samanyoluhaber - Moskova