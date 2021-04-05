Samanyolu Haber /Gündem / Kardeşine miras davası açtı /05 Nisan 2021 12:09

Kardeşine miras davası açtı

ABD televizyonlarında yaptığı sağlık programlarıyla ün kazanan kalp cerrahı Mehmet Öz, kız kardeşi Nazlım Suna Öz hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Dr. Mehmet Öz, kız kardeşi Nazlım Suna Öz'ün 2019 yılında vefat eden babaları Prof. Dr. Mustafa Öz'ün vasiyetnamesini sahte belgelerle değiştirdiğini öne sürdü.

Prof. Dr. Mustafa Öz 2019 yılının şubat ayında vefat ettiğinde geride mirasçısı olarak eşi Yıldız Suna Öz ile çocukları Prof. Dr. Mehmet Öz, Fatma Seval Öz ve Nazlım Suna Öz kaldı. 22 Ocak 2003’te bir vasiyetname hazırlayan Mustafa Öz, Sarıyer’deki bahçeli evi kızına bırakmıştı ancak 12 Ağustos 2008’de yeni bir vasiyet hazırladı.

Tüm mal varlığını ABD’de kendi adına kurulmuş olan Mustafa Öz Vakfı’na bıraktı. Vasiyete göre, vakfın yönetiminde tüm aile fertlerini eşit olarak koruyacak şekilde oğlu Prof. Dr. Mehmet Öz bulunacaktı.

YENİ VASİYETNAME MAHKEMEYE TAŞINDI

Hürriyet gazetesinden Ayşegül Usta'nın haberine göre; vasiyetname mahkemeye taşındı. Mustafa Öz’ün 2008 tarihli dilekçesi İstanbul 7. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki dava dosyasına sunulduktan sonra, Nazlım Suna Öz’ün avukatı daha önce hiç bahsi geçmeyen 22 Ocak 2018 tarihli bir vasiyetnameyi dava dosyasına sundu. Nazlım Suna Öz’ün ayrıca dava dosyasına sunduğu bilirkişi raporunda, el yazılarının Mustafa Öz’e ait olduğu belirtiliyordu.

Rapor, Nazlım Suna Öz’ün talebiyle noterde tasdik ettirilmişti. Vasiyetnamenin gerçekliğiyle ilgili şüphe duyan Prof. Dr. Mehmet Öz’ün talebi üzerine bilirkişi heyeti inceleme yaptı. Hazırlanan raporda, '22 Ocak 2003 tarihli ‘Vasiyetname’ ve ‘Senet ve Vasiyetname’ başlıklı ikişer sayfalık belgelerden yararlanılarak, bu belgelerin muhtelif yerlerinden alınan 5 ayrı bölüm ve parçanın, imza ile birlikte tamamen boş bir kağıda veya imzalı ve üst tarafı boş bir kağıda özel konumlandırılarak aktarılması ile fotomontaj suretiyle oluşturulmuş bulunduğu sonucuna varılmıştır' denildi.

Selek’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunduğu dilekçede, 'Bu rapordan hareketle, müteveffa Mustafa Öz tarafından 22 Ocak 2018’de yazıldığı iddia edilen 'sahte' vasiyetnamenin aslında hiç var olmadığı ortaya çıkmıştır. Nazlım Suna Öz, belge aslını sunmaktan her nedense kaçınmıştır' ifadesine yer verildi.

YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI TALEP EDİLDİ

Dilekçede, Nazlım Suna Öz ve savcılıkça tespit edilecek diğer şüpheliler hakkında cezalandırılmaları amacıyla dava açılması, hem Türk hem ABD vatandaşı olan Nazlım Suna Öz hakkında çifte pasaport taşıması dolayısı ile yurtdışına çıkış yasağı ve tüm önleyici tedbirlerin alınması, mirasen intikal eden taşınmazlar başta olmak üzere tüm taşınmazları üzerine tedbir konulması talep edildi.
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