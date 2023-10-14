Kargo ile yollanan 'Rahle'nin içinden kaçak telefon çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Adana’nın Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir kargo şubesinde çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonu olduğu bilgisine ulaştı.



19 CEP TELEFONU ELE GEÇİRİLDİ



Şubenin önünde fiziki takip başlatan ekipler, şüpheli S.A.’nın adına gelen koliyi alıp, çıkmasının ardından harekete geçti. Polis, motosikletle adresten ayrılan S.A.’yı durdurup, gözaltına aldı. Açılan kolideki 4 rahlenin içine zulalanmış gümrük kaçağı 19 cep telefonu ele geçirildi.



Emniyete götürülen şüphelinin, sorgusunun sürdüğü bildirildi.