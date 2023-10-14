Ünlü oyuncu emekli olduğunu açıkladı

BBC radyosuna verdiği bir röportajda konuşan İngiliz aktör Michael Caine (90), “Sürekli emekli olacağımı söylüyorum. Artık emekliyim” diyerek kararını kesinleştirdiğini bildirdi.



Caine, son filmi “The Great Escaper”da, filmdeki rolünü tamamladıktan kısa bir süre sonra haziran ayında ölen Glenda Jackson’la birlikte rol aldı. Film, Fransa’daki Normandiya Çıkarması’nın yıldönümü kutlamalarına katılmak için bakım evinden kaçan bir İkinci Dünya Savaşı gazisinin gerçek hikayesine dayanıyor.

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Emeklilik kararı almasının ardında yatanları da açıklayan Caine, “Ben artık bir aktör değilim, bir yazarım. Bu işin güzel yanı da şu, bir oyuncu olduğunuzda sabahın 6.30'unda kalkıp stüdyoya gitmeniz gerekiyor. Fakat bir yazar olarak yataktan kalkmadan bile işinizi yapabilirsiniz” ifadesini kullandı.



Caine, “Açıkçası son 2 yıldır teklif de almıyorum çünkü kimse benim isteyeceğim filmler çekmiyor. 90 yaşındaki bir adamın başrolde olduğu senaryolar yazılmıyor” ifadesini kullandı.