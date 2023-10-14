İsrail, kuzey Gazze'nin tahliyesi için süreyi uzattı

İsrail: Hamas'ın lider kadrosundan Ebu Murad öldürüldü

İsrail ordusu, gece boyunca Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanını sürdürdü. Saldırılarında Hamas'ın lider kadrosundan Murat Ebu Murad'ın öldürüldüğü de duyuruldu. Ordu, Ebu Murad'ın İsraillilere yönelik 7 Ekim'de başlayan saldırıların ana sorumlularından biri olduğunu iddia ederek, Hamas'ın hava saldırılarından sorumlu kişi olduğunu ileri sürdü. Hamas ise Murad Ebu Murad'ın öldürüldüğünü henüz doğrulamadı.