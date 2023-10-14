Fransa'da asker sokağa iniyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ofisinden yapılan açıklamada, Pazartesi akşamı itibariyle ülkenin önde gelen şehirlerinde ve turistik noktalarında askerler de güvenlik amaçlı olarak görev yapmaya başlayacaklar. Askerlerin ikinci bir emre kadar bu görevlerini sürdürecekleri açıklandı.





Fransa geride bıraktığımız yıllarda bir dizi radikal islam kökenli kişi ve grupların düzenlediği saldırının hedefi oldu. Bu saldırılardan en büyüğü Kasım 2015'te Paris'teki eğlence mekânları ve kafelere silahlı kişiler ve intihar bombacıları tarafından eş zamanlı olarak düzenlenen saldırılardı.

Fransa’nın kuzey kenti Arras’daki Gambetta Lisesi’nde, 20 yaşında Çeçen kökenli bir zanlının düzenlediği bıçaklı saldırı sonucu 1 öğretmen yaşamını yitirmesi bir güvenlik görevlisi ve bir başka öğretmenin yaralanmasının ardından ülkede güvenlik önlemleri arttırılıyor.Fransa'nın kuzeyindeki Arras kentinde bir liseye bıçakla saldıran zanlının, polisin terör şüphelilerini izlediği “S fişine” kayıtlı olduğu belirlendi.Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Cuma günü yaptığı açıklamada, Arras’taki bıçaklı saldırının, İsrail’de son günlerde yaşanan olaylarla bağlantılı olduğunu söyledi.