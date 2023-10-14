Samanyolu Haber /Dünya / Fransa'da asker sokağa iniyor /14 Ekim 2023 13:08

Fransa'da asker sokağa iniyor

Fransa’da Cuma günü Çeçen kökenli bir zanlının düzenlediği bıçaklı saldırı sonucu 1 öğretmen yaşamını yitirmesinin ardından ülkede güvenliğin sağlanması amacıyla 7 bin asker de devriye görevine başlayacak.

SHABER3.COM

Fransa’nın kuzey kenti Arras’daki Gambetta Lisesi’nde, 20 yaşında Çeçen kökenli bir zanlının düzenlediği bıçaklı saldırı sonucu 1 öğretmen yaşamını yitirmesi bir güvenlik görevlisi ve bir başka öğretmenin yaralanmasının ardından ülkede güvenlik önlemleri arttırılıyor.

Fransa'nın kuzeyindeki Arras kentinde bir liseye bıçakla saldıran zanlının, polisin terör şüphelilerini izlediği “S fişine” kayıtlı olduğu belirlendi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ofisinden yapılan açıklamada, Pazartesi akşamı itibariyle ülkenin önde gelen şehirlerinde ve turistik noktalarında askerler de güvenlik amaçlı olarak görev yapmaya başlayacaklar. Askerlerin ikinci bir emre kadar bu görevlerini sürdürecekleri açıklandı.

Fransa geride bıraktığımız yıllarda bir dizi radikal islam kökenli kişi ve grupların düzenlediği saldırının hedefi oldu. Bu saldırılardan en büyüğü Kasım 2015'te Paris'teki eğlence mekânları ve kafelere silahlı kişiler ve intihar bombacıları tarafından eş zamanlı olarak düzenlenen saldırılardı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Cuma günü yaptığı açıklamada, Arras’taki bıçaklı saldırının, İsrail’de son günlerde yaşanan olaylarla bağlantılı olduğunu söyledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fransa'da asker sokağa iniyor Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:50:16