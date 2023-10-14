Suudi Arabistan, İsrail ile normalleşme sürecini dondurdu

Suudi hükümetine yakın bir kaynak yaptığı açıklamada, İsrail ve Hamas arasındaki savaşın devam ettiği bir ortamda, Riyad'ın İsrail ile olası normalleşme görüşmelerini askıya almaya karar verdiğini söyledi.



ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Orta Doğu turu kapsamında şu anda Riyad'da bulunduğunu belirten kaynak, Suudi Arabistan'ın "İsrail ile olası normalleşme görüşmelerini askıya almaya karar verdiğini ve ABD'li yetkilileri bu konuda bilgilendirdiğini" dile getirdi.



Reuters'a göre de konuya vakıf iki kaynak, Suudi Arabistan'ın ABD destekli İsrail ile ilişkileri normalleştirme planlarını rafa kaldırdığını ve dış politika önceliklerini hızla gözden geçirdiği bilgisini verdi.



Gazze merkezli Filistinli silahlı direniş grubu Hamas ile İsrail arasında devam eden savaş, aynı zamanda Suudi Arabistan Krallığı'nı İran'la ilişki kurmaya itti.



Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman, çatışmaların patlak vermesinin akabinde ilk telefon görüşmesini İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile yaptı. Taraflara göre liderler arasındaki görüşme 45 dakika sürdü.



Reuters'a konuşan kaynaklar, ABD destekli İsrail'le normalleşme görüşmelerinde gecikme yaşanacağını, Riyad'ın bunu ABD ile savunma anlaşmasını elde edebilme yolunda önemli bir koz olarak kullanacağını aktardı.



Bölgede 7 Ekim'de patlak veren savaş öncesi hem İsrailli hem de Suudi liderler Orta Doğu'yu yeniden şekillendirebilecek olası bir anlaşmaya doğru istikrarlı şekilde ilerledikleri yorumlarını yapıyordu.



Hatta İslam'ın en kutsal iki mekanına ev sahipliği yapan Suudi Arabistan, son savaşa kadar, İsrail, Filistinlilere kendi bağımsız devletlerini kurma izni vermese bile ABD savunma anlaşması arayışının raydan çıkmasına izin vermeyeceğini ima etmişti.



Ancak analistlere göre "Filistinlileri bir kenara iten yaklaşım" bölgedeki Arapları kızdırma riski taşıyordu.



Riyad, İsrail’le ilişkileri normalleştirmesi karşılığında ABD'den resmiyete dökülmüş bir savunma anlaşmasını imzalamasını istiyor.



Bu bağlamda Riyad, Washington'dan sivil nükleer programı için destek, beçinci nesil F-35 savaş uçakları ve gelişmiş Amerikan silahlarına hızlı ve sorunsuz erişim talep ediyor.



Joe Biden liderliğindeki ABD yönetimi ise henüz Suudi Arabistan'a söz vermiş değil.



Zira Washington, Riyad'a söz konusu anlaşma karşılığında bazı şartlar sunuyor. Bunlardan ilki ve en önemlisi ise İsrail ile ilişkileri normalleştirmesi.



Riyad'ın duruşuna vakıf bir kaynak, İsrail'le görüşmelerin şimdilik sürdürülemeyeceğini ve müzakereler yeniden başladığında ise İsrail'in Filistinlilere vereceği tavizler konusunun daha büyük bir öncelik olması gerektiğini belirtti.



Bu da, Riyad'ın bağımsız Filistin devleti fikrinden geri adım atmadığını gösterdiği şeklinde değerlendirildi.



S. Arabistan: İsrail ile normalleşmenin büyük faydaları var, ancak Filistin'in hakları iade edilmeli

Suudi Arabistan'a yakın bir başka kaynak Washington'ın Riyad'a Hamas'ın İsrail saldırısını kınaması için baskı yaptığını ancak Suudi Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan'ın buna karşı çıktığını söyledi. Konuya aşina bir ABD'li yetkili de bunu doğruladı.



ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ise Beyaz Saray'da düzenlenen bir toplantıda normalleşme çabalarının "askıya alınmadığını" ama diğer acil sorunlara odaklanıldığını söyledi.