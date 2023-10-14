Samanyolu Haber /Ekonomi / Ferrari de kriptoya ‘evet’ dedi /14 Ekim 2023 12:57

Ferrari de kriptoya ‘evet’ dedi

Ferrari, ABD'de sattığı araçlar için ödeme aracı olarak kripto paraları kabul edecek.

SHABER3.COM

Ferrari, lüks spor arabaları için Amerika Birleşik Devletleri’nde kripto para ödemesini kabul etmeye başladı ve zengin müşterilerinin talepleri üzerine bu uygulamayı Avrupa’ya genişletecek.

Ferrari’nin Baş Pazarlama ve Ticaret Sorumlusu Enrico Galliera, Reuters’a yaptığı açıklamada, bu kararı pazardan ve bayilerden gelen talepler nedeniyle aldıklarını açıkladı.

Ferrari, kripto ödemesi için başlangıçta en büyük kripto ödeme işlemcilerinden biri olan BitPay’i kullanacak ve Bitcoin, Ether ve USDC gibi büyük coinlerle işlem yapılmasına izin verecek.

Ferrari, kripto planını gelecek yılın ilk çeyreğinde Avrupa’ya ve ardından kriptonun yasal olarak kabul edildiği diğer bölgelere genişletmeyi planlıyor. Ferrari’nin en büyük bölgesi olan Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA), bu yılın ilk yarısında toplam araba sevkiyatının yüzde 46’sını oluşturuyor.

İtalyan şirketi, 2022’de dünya genelinde 13 bin 200 araç sattı ve fiyatlar 200 bin Euro’dan başlayarak 2 milyon Euro’ya kadar çıkıyor.

Ferrari, Amerika’da bu yılın ilk yarısında bin 800’den fazla araç sattı. Galliera, Ferrari’nin kripto üzerinden kaç araba satacağını söylemedi. Ancak şirketin sipariş portföyünün güçlü olduğunu ve 2025’e kadar tamamen dolu olduğunu belirtti.
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