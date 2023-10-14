Samanyolu Haber /Gündem / Sümeyye Erdoğan'ın Dilipak'a açtığı davada karar çıktı /14 Ekim 2023 12:48

Sümeyye Erdoğan'ın Dilipak'a açtığı davada karar çıktı

Bir köşe yazısında Kadın ve Demokrasi Derneği’ne (KADEM) yönelik hakaret içerikli kelimeler kullandığı iddiasıyla yargılanan Abdurrahman Dilipak hakkında karar açıklandı. KADEM'in Mütevelli Heyet Başkanının Sümeyye Erdoğan olduğu biliniyor.

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Yazar Abdurrahman Dilipak’ın 27 Temmuz 2020 tarihinde yazdığı bir köşe yazısında KADEM’e yönelik sözlerinden dolayı ‘hakaret’ suçundan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talebiyle yargılandığı davada karar açıklandı.

"ADALET İSTİYORUM" DEDİ

Küçükçekmece 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada Abdurrahman Dilipak ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada son savunması sorulan Abdurrahman Dilipak “İddianamede KADEM ile ilgili somut bir suçlama yoktur. Bu nedenle itibarlarının toplumda zedelendiğini nasıl düşündüklerini anlayamıyorum. Adalet istiyorum” dedi.

42 BİN LİRA CEZA

Kararını açıklayan mahkeme, Dilipak’ın müştekilere karşı ‘hakaret’ suçunu işlediği sabit olduğu gerekçesiyle 42 bin TL adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi. Şikayetinden vazgeçen 3 mağdur yönünden ise davanın düşmesine hükmedildi.

İDDİANAMEDEN DETAYLAR

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, AK Parti Genel Başkanlığı, Kadın ve Demokrasi Derneğinin de aralarında olduğu yöneticilerin Yeni Akit Gazetesinde 27 Temmuz 2020’de yayımlanan Abdurrahman Dilipak’ın “AKP’nin papatyaları” başlıklı köşe yazısı nedeniyle suç duyurusunda bulundukları ve soruşturma başlatıldığı belirtiliyor. Dilipak’ın sözlerinin onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte olduğu belirtilen iddianamede, sanık Dilipak hakkında ‘zincirleme şekilde kişilerin siyasi, sosyal, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, yaymaya çalışmasından dolayı alenen hakaret’ suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor. (İHA)
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