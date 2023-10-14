Samanyolu Haber /Spor / Arda Güler'den bir üzücü haber daha /14 Ekim 2023 12:12

Arda Güler'den bir üzücü haber daha

Fenerbahçe’den dünya devi Real Madrid’e transfer olan Arda Güler’in yakasını şanssızlık bırakmadı.

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Sevilla maçının hazırlıklarını milli oyuncularından yoksun sürdüren Real Madrid'de iyileşmesine rağmen Arda Güler'in Sevilla maçı kadrosuna alınmayacağı öğrenildi.

Milli ara nedeniyle Oyuncu sayısı az olduğu için Castilla ile birlikte yapılan antrenmanların sonuncusunda David Alaba ve Arda Güler takımla çalışmaya dahil edilmedi.

Haber Global’ın aktardığına göre, her iki oyuncu da topa dokunmaya başlasa da genelde bireysel olarak çalışıyor.

Son yaşadığı rektus femoris sakatlığının ardından Arda Güler konusunda hassas davranan teknik ekip bekleme kararı aldı. Bu sebeple Arda Güler'İn Sevilla karşısında forma giymesi beklenmiyor.

Arda Güler'in Şampiyonlar Ligi'nde Braga maçında az da olsa süre alabileceği konuşulurken muhtemelen El Clasico'dan sonra forma giymeye başlayabileceğinin de altı çizildi.
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