İsrail çocuk hastanesini fosfor bombasıyla vurdu

Hamas’ın İsrail’e yönelik saldırısının 7. gününde, İsrail ordusu "hastaneyi boşaltın, vuracağız" açıklamasında bulundu.



İsrail’in 'hastane' açıklamasının ardından Sınır Tanımayan Doktorlar, tahliye kararına rağmen personelinin hastaları tedavi etmeye devam ettiğini belirtti. Sınır Tanımayan Doktorlar tarafından ilerleyen saatlerde güncelleme notu paylaşıldı. Buna göre Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) tarafından yapılan açıklamada, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze’deki El Awda Hastanesi’nin yerel saatle 06.00’ya kadar boşaltılması yönünde uyarılarda bulundu. MSF'den ilk yapılan açıklamada hastanenin 13.10.2023 tarihinde akşam 08.00'de boşaltılmasının talep edildiği bildirilmişti.



Sosyal medya platformu X’te paylaşımda bulunan Sınır Tanımayan Doktorlar, "Gazze'de ayrım gözetmeksizin devam eden kan dökme ve sağlık hizmetlerine yönelik saldırıları" kınadı.



Sınır Tanımayan Doktorlar ayrıca, "Personelimizi ve hastalarımızı korumaya çalışıyoruz" ifadesinde bulundu.





İSRAİL ÇOCUK HASTANESİNİ VURDU



Gazze'deki Durra Çocuk Hastanesi'nin İsrail savaş uçakları tarafından atılan fosfor bombalarıyla vurulduğu bildirildi.



Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının facebook sitesinde, Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra'nın açıklamaları yayımlandı.



Kentin doğusundaki çocuk hastanesinin fosfor bombalarıyla vurulmasının ardından boşaltıldığını duyuran Kudra, daha fazla ayrıntı vermedi.