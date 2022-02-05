Samanyolu Haber /Gündem / Karısını döven başbakan üçüncü günde görevden alındı /05 Şubat 2022 09:55

Karısını döven başbakan üçüncü günde görevden alındı

Peru'da Devlet Başkanı Castillo, eşine şiddet uygulamakla suçlanan Başbakan Héctor Valer’i koltuğu oturmasının 3. gününde görevden aldı.

SHABER3.COM

Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo, göreve yeni gelen Başbakanı Héctor Valer'in görevine aile içi şiddet iddiaları nedeniyle son verdi.


Valer (sağda), Peru’nun en kısa süre iktidarda kalan başbakanı oldu.

Yerel basın Valer'in, 2017 yılında Peru Aile Mahkemesi tarafından geçen yıl ölen eşi Ana Maria Montoya ve kızı Catherine Valer'e fiziksel şiddet suçundan aldığı uzaklaştırma cezasına ilişkin belgeleri yayınlamıştı. Yayınlanan mahkeme kararında, Başbakan Valer'in eşinin dayak yediği için aldığı sağlık raporunun kabul edilmesi dikkat çekmişti.

Daha üç gün önce Valer'i başbakanlığa atayan Devlet Başkanı Castillo, iddiaların ardından Valer'i görevden aldığını açıkladı. Castillo, televizyonda yaptığı konuşmada kabinede değişikliğe gidileceğini duyurdu.

Valer daha önce hayatını kaybeden eşine ve kızına şiddet uyguladığı iddiasını reddetmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Karısını döven başbakan üçüncü günde görevden alındı Sonraki Haber >>

AKtroller deşifre oldu

AKtroller deşifre oldu

Polis katili Süleyman Özışık, Baykal kaset kumpasıyla 171 masumu nasıl tutuklattı?

Polis katili Süleyman Özışık, Baykal kaset kumpasıyla 171 masumu nasıl tutuklattı?

Bir araya gelip helalleşmemiz lazım

Bir araya gelip helalleşmemiz lazım

Bunların hiçbiri oldu mu?

Bunların hiçbiri oldu mu?

Ümit Nağmeleri’nden Regaip Kandili’ne özel klip

Ümit Nağmeleri’nden Regaip Kandili’ne özel klip

AKP'liler İBB'yi 'burs' adı altında böyle yağmalamış

AKP'liler İBB'yi 'burs' adı altında böyle yağmalamış

Erdoğan'dan ilginç mum açıklaması

Erdoğan'dan ilginç mum açıklaması

Ali Babacan'dan Erdoğan'a şok sözler

Ali Babacan'dan Erdoğan'a şok sözler

Vatandaştan 'tek yüzükle geldim' diyen Erdoğan'a gönderme: Bende yüzük de kalmadı

Vatandaştan 'tek yüzükle geldim' diyen Erdoğan'a gönderme: Bende yüzük de kalmadı

Kılıçdaroğlu’na ‘hain’ diyen çocuk: Bilmiyordum, özür diliyorum

Kılıçdaroğlu’na ‘hain’ diyen çocuk: Bilmiyordum, özür diliyorum
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:18:22