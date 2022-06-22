Kaşıkçı davasının sürgün hakimi daha fazla dayanamayıp emekli oldu

Karar gazetesi yazarı Elif Çakır, Kaşıkçı davasında muhalefet şerhi düştüğü için sürgün edilen İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nimet Demir ile konuştu.







“HAKİMLER ARTIK İKTİDARI KIZDIRACAK ŞERH BİLE YAZAMAYACAK”

HSK’nın bir elinde havuç bir elinde sopa başlıklı yazı kaleme alan Çakır, “Hakim Demir, Kaşıkçı Davasının Suudi Arabistan’a devredilmesi kararına şerh düşmeseydi ismi kararnameye son dakikada eklenmeyecekmiş. Hadi bakalım bundan sonra bırakın hakimlerin iktidarın hoşnut olmayacağı kararın altına imza atmalarını, iktidarın takip ettiği kritik dosyalara iktidarın hoşnut olmayacağı şerh bile yazılamayacak.” ifadelerini kullandı.





“İKTİDARIN HOŞUNA GİTMEYEN KARARLAR VEREN HAKİMLER SÜRÜLÜYOR”

İktidarın hoşuna gitmeyen kararlar veren hakimleri başka şehirlere atayan Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun çıtayı yükselttiğini kaydeden Çakır, “HSK bundan sonra iktidarın takip ettiği kritik dosyalara muhalefet şerhi düşen hakimleri de başka yerlere gönderecek. HSK, iktidara “kız gibi” bir yargı sistemi inşa eden yolun son taşlarını döşüyor ve artık hiçbir yargıç iktidarın takip ettiği dava dosyalarında “gözünüzün üstünde sanırım kaş vardı, yüksek müsaadelerinizle onu söyleyebilir miyim” bile diyemeyecek.” diye yazdı.





“İKTİDARI HOŞNUT EDEN HAKİM VE SAVCILAR TERFİYLE ÖDÜLLENDİRİLDİ”

HSK’nın 5 bin 426 hakim ve savcının yerini değiştirdiği son yaz kararnamesindeki “iki atama” ile yargıçlara somut mesaj verdiğini kaydeden Çakır, “Sadece cezalandırma yok tabii ki. Gelecek Partili Selçuk Özdağ’a saldırı soruşturmasını iktidarın hoşnut olacağı şekilde yazan savcıyı da terfiyle ödüllendirdi.” ifadelerini kullandı.





HAKİM DEMİR’İ ARADIM: HSK 4-5 AY ÖNCEDEN HABER VERİR

Hakim Nimet Demir’i aradığını ifade eden Çakır, Demir’in kendisine şunları söylediğini aktardı: “HSK kararname hazırlıklarına başladığı tarihten itibaren, yani 4-5 ay önce haber verir. Bu başka şehirlere atanacak olanlara ‘şimdiden hazırlıklarınızı yapın’ demektir. Tayin talebinde bulunacaklar için gitmek istedikleri yer sorulur. Benim bir talebim yoktu. Bana ‘kararnamedesiniz’ haberi de verilmedi.”





“YARGIÇLAR ENDİŞELİ”

‘Yargıda, şu anda sizin karşı karşıya kaldığınız bu muameleye maruz kalma korkusu yaygın mı?’ sorusunu cevaplayan Demir, “Mutlaka bölgede istihdam edileceksiniz diye bir şey yok elbette. Ama bizim bir garantimiz de yok maalesef. Özlük haklarımızda ‘hangi kararı verirsen ver, başına bir şey gelmeyecek’ ilkesinin bulunması lazım. Yargıçlar endişe taşımaması lazım ama bir endişe içinde olduklarını genel olarak görüyoruz. Böyle bir ilkenin olması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.





“YARGIDA BİRLİK PLATFORMU SES ÇIKARMADI”

Yargıda Birlik Platformu’nun Gülen Hareketine yakın olduğu iddiasıyla yaptığı operasyonları desteklediğini kaydeden Demir, “Ama sonrasında HSK’nın elinden bazı yetkiler alındı. YBP buna ses çıkartması gerekiyordu. O dönemde üzerlerine düşen görevi yerine getirmediler diye düşünüyorum. YBP orada duruyor, sembolik varlığını koruyor ama işlevleri yok. Bütün sorun yürütmenin elinin ayağının HSK’ya uzanmış olması, buna ses çıkartılmalıydı, itiraz edilmeliydi. ” ifadeleri kullandı.





“YARGININ DURUMU ÜLKENİN DURUMU GİBİ”

Demir, ‘Yargının genel durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?’ sorusuna ise dikkat çeken cevap verdi: “Ülkenin genel yapısından ayrı durum söz konusu değil. Hakim ve savcılarda sonuçta bu ülkenin insanları. Toplumun genel durumunun bir yansıması söz konusu.”





“EMEKLİYE AYRILIYORUM”

Bundan sonra ne yapacağına ilişkin bilgi veren Demir, “Daha sağlıklı bir karar verebilmek, ailemle istişare edebilmek için yıllık izne ayrılmayı düşünmüştüm. Ve Kurul’dan yıllık iznimi talep etmiştim. Bugün cevap geldi, yıllık izin talebim kabul edilmedi. Ayrılıp gitmemi istediler gibi geldi bana. Bende biraz önce emeklilik dilekçemi verdim. Emekliye ayrılıyorum.”



